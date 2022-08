Testigos de la peor noche que recuerda Alcalá de Henares: "Llovían botellas y balas de goma; nunca había visto tantos antidisturbios"

"Yo estaba hablando con una amiga en la 'Juve' [Plaza de la Juventud donde se organizaba un macro botellón] cuando escuchamos que habían cerrado las 'Peñas' [casetas] por un navajazo y que iban a desalojar también nuestra zona. No me lo creía. Pero de repente vimos una mini-avalancha venir hacia nosotras. Y decidimos irnos hacia la calle principal. Al llegar, no sabes la cantidad de antidisturbios que había, nunca he visto nada parecido. Se escuchaban ruidos de balas, bombas, gente de un lado a otro... Yo solo decía: corre Andrea (nombre ficticio) que te pillan".

48 horas después de la reyerta que se vivió en el fin de las fiestas de Alcalá de Henares, esta vecina de 25 años sigue con el miedo en el cuerpo, tal y como explica en conversación telefónica a 20minutos.es. Igual que ella, otras 10.000 personas vieron cómo el caos y la tensión se adueñaban de la madrugada del domingo en el municipio madrileño, donde una pelea multitudinaria llevó a que la Policía Local cerrara el Recinto Ferial poco antes de las 4.00 horas.

Este lunes, el Ayuntamiento ha dado parte de los incidentes que dejaron cuatro agentes de la Policía Nacional heridos leves, un detenido por un delito de desórdenes públicos, furgonetas destrozadas y contenedores quemados.

Jorge Borque, otro joven de 25 años de Alcalá, también andaba por la plaza cuando empezaron los disturbios. Su única preocupación era encontrar a su amiga para confirmar que estaba sana y salva. "Llovían botellas y balas de goma, y la gente corría y tiraban contenedores", relata comparando los sucesos con los que se vivieron el día de la final de la Champions, en el centro de Madrid, hace varios meses.

España sin control Pánico en las Fiestas de Alcalá de Henares: reyertas entre bandas latinas, persecuciones, cargas policiales y quema de contenedores. pic.twitter.com/8CiOq8uTe5 — Jose España 🇪🇸🇪🇸 (@jbsg65) August 28, 2022

Nerea (nombre ficticio) no salió esa noche, prefirió descansar. Al levantarse por la mañana, su móvil echaba humo: mensajes, audios, vídeos... La información corría como la pólvora, en algunos casos falsa o distorsionada.

"La gente me decía que hubo pistoletazos, machetes e incluso se llegó a especular con que había hasta once muertos y que tres mujeres habían sido encontradas en el río. Obviamente, hay cosas que no son ciertas. Ahora bien, parece que el Ayuntamiento quiere que no nos llevemos las manos a la cabeza, y está dando una versión más leve de lo que realmente fue", dice.

En ese sentido, el Consistorio ha descartado, una vez finalizado el informe policial, que hubiera tiroteos y muertos, sino "unas bandas organizadas que van a muchos municipios" y que "sí montaron una resistencia a la Policía volcando e incendiando algunos contenedores".

Versión del Ayuntamiento: "Más seguridad que nunca"

Así lo ha dicho el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quien, junto al vicealcalde, Miguel Ángel Lezcano, y la concejala de Festejos, María Aranguren, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de las Ferias 2022. Muy a pesar del regidor, los disturbios de la última noche han acaparado casi toda la atención. "[Los altercados han dado] una imagen distorsionada de la realidad que se ha vivido durante el 99% de la feria", ha lamentado.

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, junto con el vicealcalde y la concejala de Festejos. EFE

"Que algunos vándalos organizados quieran reventar ferias no es algo nuevo", ha seguido diciendo para asegurar después que "la Policía antepuso en todo momento la seguridad de los vecinos por encima de su propia seguridad" y logró que el desalojo de las 10.000 personas que había en el recinto ferial se saldara "sin ningún herido entre los vecinos de Alcalá".

¿Sobre la autoría de lo hechos? Rodríguez Palacios ha preferido no entrar en si detrás de los sucesos hay bandas latinas o no, si bien ha reconocido que a través de la red de Cercanías llegaron "miles de personas de otros lugares", pero solo "una minoría venía dispuesta a todo".

Desde el Ayuntamiento aseguran a 20minutos que hacía semanas que la ciudad llevaba preparando un férreo dispositivo de seguridad. "El más grande que ha habido en la historia de las fiestas", apuntan, con "600 agentes trabajando durante toda la semana; once cámaras de seguridad, botones del pánico en cada una de las casetas y cacheos e identificaciones en la estación de Renfe, gracias a lo cual no llegó a haber ningún arma en el interior del recinto".

Fuego cruzado entre la Comunidad y la Delegación

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid creen que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tendría que haber convocado la Junta Local de Seguridad para que se pudiera analizar el dispositivo ante el riesgo de enfrentamientos entre bandas.

"No se convocó a pesar de que el PP pidió un refuerzo y no estaba suficientemente dimensionado. Hay que analizar si falló, teniendo en cuenta que se repitieron elementos del año pasado", ha reprochado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al tiempo que ha pedido una reunión con la Delegación del Gobierno para repasar lo sucedido.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha rogado calma y serenidad a la población para poner "poner las cosas en su contexto". "Se está investigando la autoría de lo ocurrido y se analizará todo", ha asegurado antes de echar en cara al Gobierno regional que "no todo vale para hacer oposición" y que los responsables políticos tienen "que dar un mensaje de tranquilidad y de dar garantías de seguridad a la Policía".