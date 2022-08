Siempre hemos escuchado acerca de los múltiples beneficios del bálsamo de tigre, pero debemos tener en cuenta los bulos que circulan en torno a este producto, pues no es tan milagroso como parece y su aplicación debe hacerse con cuidado.

Este lunes, Espejo público ha contactado con Enrique García, portavoz de la OCU, que ha señalado que el bálsamo no debe aplicarse en lugares donde hay mucosas. Además, el experto ha destacado que el bálsamo contiene alcanfor, mentol y otros aceites esenciales que, en teoría, alivian dolores de cabeza y musculares y activa la circulación.

Así, Diego Revuelta se ha encargado de aplicar una pequeña cantidad a varios colaboradores del matinal de Antena 3, aunque todos han señalado que apenas notaban nada en los minutos siguientes a la aplicación.

El portavoz de la OCU ha destacado: "Cuidado porque no se puede utilizar con menores de doce años y está contraindicado en menores de tres. No hay estudios sobre la utilización en embarazadas y en la lactancia, así que mejor no utilizarlo". En ese momento, Lorena García se ha apresurado a quitarse el producto: "Dadme algo para quitármelo, que yo estoy dando el pecho a mi hija y me sugestiono con muchísima facilidad".

La presentadora se ha quitado rápidamente el ungüento. ATRESMEDIA

De la misma manera, pese a que todo parecía marchar correctamente entre el resto de colaboradores, en los minutos siguientes ha sido Lucía Etxebarría quien ha referido molestias en el cuello, donde su compañero le había aplicado el bálsamo.

La escritora ha apuntado que le picaba muchísimo y, tal era la incomodidad que, incluso, ha tenido que coger varias botellas de agua para vaciar su contenido por su espalda y, así, poder eliminar el bálsamo de tigre. Finalmente, la colaboradora ha tenido que abandonar el plató a fin de que el equipo eliminase por completo el producto y le limpiase bien la zona.