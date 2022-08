La ganadora de Supervivientes en 2008 Miriam Sánchez lleva meses pidiendo ayuda a gritos. La exconcursante ha lidiado en los últimos años con la depresión y problemas con la bebida, protagonizando sendos altercados en público. Pipi Estrada, su expareja, ya avisó de su estado tras recuperar la relación con ella. Ahora, en unas imágenes sobrecogedoras, el colaborador de Sálvame ha protagonizado una desgarradora pelea con Miriam, lo que ha podido verse en el programa de Telecinco.

En las imágenes se puede ver a Miriam y Pipi discutiendo en plena calle. Y mientras ella está en una actitud agresiva, Pipi trata de calmarla continuamente, y acaba metiéndose en su coche para tratar de calmar los ánimos.

"¿Qué vamos a hacer cuando no esté Miriam? ¡Que me meten en la cárcel!", son algunas de las frases que pueden verse en el vídeo compartido por el programa. "Nunca me pude imaginar que podría encontrarme con esta situación", ha relatado Pipi Estrada entre lágrimas.

El colaborador ha seguido hablando de esos momentos tan duros vividos con su expareja. "Miriam ahora está en un momento muy delicado, con muchos miedos. Pero nunca pensé que pasaría esto. Sentí mucha tristeza ese día. Pero no por mí, sino por Miriam. E impotencia, porque no se deja ayudar".

"No entendía nada, no entendía la reacción... Si no estuviese viendo las imágenes, pensaría que estoy soñando. Yo quiero a Miriam. De verdad. Me transmite mucha ternura. Pero en esas imágenes no es ella. Es el resultado de combinar una medicación con alcohol", ha explicado Pipi Estrada, sin ser capaz de contar qué fue lo que inició toda la discusión.

Miriam ya pidió ayuda en el programa hace unos meses. "Estoy sola. Estoy sola en la vida. Hay una falta de apoyo social... Con estas cosas, una acaba con una adicción. Yo el nivel de ansiedad... Me bebo el agua de los charcos del Nilo. Estoy hasta los cojones".