Adela González advierte a Kiko Matamoros tras un nuevo enfado del colaborador: "Ese gesto a mí no me lo haces"

La presentadora Adela González se ha enfrentado a varias situaciones tensas en Sálvame demostrando saber estar y dando algún que otro toque de atención. Este lunes tuvo que hacerlo con Rafa Mora y días después le ha tocado a Kiko Matamoros, que se enfadó cuando el programa puso un vídeo sobre sus vacaciones con Marta López, su pareja con 40 años menos que él.

El redactor Germán González, que se encarga de hacer las piezas con toques de humor, contó en un vídeo cómo habían sido las recientes vacaciones del colaborador con su pareja en París. En él dejó caer otra broma sobre la edad, lo que terminó de desatar la furia de Matamoros.

"Menos las propinas y el avión, nos ha salido todo gratis. Tengo la puta suerte de que me inviten a hoteles de cinco estrellas en París", comentó Kiko. Ante esas feas palabras, la presentadora no dudó en responderle tajantemente: "El respeto me lo tienes, por favor. Ese gesto a mí no me lo haces".

La cosa no quedó ahí porque, haciendo alusión a esa broma de la edad, Kiko Matamoros, muy molesto, dio un pequeño discurso en contra de ese tipo de gracias.

"El edadismo que practicáis está considerado la tercera causa de victimización en el mundo tras el racismo y la homofobia (...) Hay gente que a esas edades ya ha perdido su trabajo, sus habilidades e incluso sus expectativas. Y ayudáis a que su vida sea más corta", aseguró el colaborador.

Además, pidió que se dejase de insistir con ese tema: "Si en la medida de lo posible se pueden evitar esas alusiones, sería de agradecer. Y no por mí, que me da lo mismo, pero sí por terceras personas que son inocentes y víctimas de esa fobia cada día más repugnante".

La colaboradora Carmen Alcayde contestó a las palabras de Matamoros diciendo que estaba haciendo "populismo barato", lo que hizo que él abandonase la mesa. Seguidamente, Adela volvió a defender a Germán González y su trabajo: "Es una vez más maravilloso. Y el sentido del humor es así, y punto. Lo que no vamos a aguantar son esas faltas de respeto. Yo, por lo menos".

Carlos Lozano intentó que Kiko volviese, pero su compañera aseguró que no iba a regresar. "Se va a casa. Pues venga, hasta luego. Y descansa un poquito", comentó la presentadora mientras Matamoros ya salía de los estudios.