Miguel Frigenti carga contra Gema López: "Complejitos los tuyos, que eres muy sabidilla"

No está siendo una semana fácil para Miguel Frigenti. El colaborador de Sálvame acumula enfrentamientos con diferentes compañeros. Primero fue contra Rafa Mora, lo que ha desatado nuevas guerras con Kiko Matamoros y Gema López.

Tras la entrada telefónica de la madre de Miguel Frigenti, la tensión volvió a aparecer en el plató de Sálvame. El joven estalló contra su compañera Gema López puesto que esta criticó las formas de su progenitora.

"Parece que hay madres de primera y de segunda, hay que llevarle el bolso a la de Anabel para que entre, pero si la mía entra es la peor madre del mundo", dijo el colaborador con un gran enfado.

Sin dejar hablar a Gema López, Frigenti continuó soltando toda su opinión: "Cuando no se os da la razón es que vamos a la contra o somos mamporreros. Entonces ¿Cuál es tu discurso, el de bien queda? Porque tu madre no haya entrado a defenderte o porque tengas muchos años de carrera no eres mejor periodista ni mejor profesional que yo".

Su compañera aseguró que él no había entendido nada y, además, aseguró: "El problema es que te defiendes porque debes tener un complejo de inferioridad bastante grande porque yo no he hablado de la carrera".

Tras esa aclaración, López intentó repetir otra vez su opinión. "Solo he explicado que cuando entra alguien puede entrar con educación. Creo que Merchi, a pesar de que a su hija se le ha puesto de vuelta y media, nunca se ha dirigido de malas maneras", contestó tajantemente.

Por último, Gema López habló nuevamente de cómo él se toma las cosas: "Si te sientes de segunda allá tú con tus complejitos, chiquitito". El colaborador no dudó en contestar con una réplica: "Complejitos los tuyos, bonita, que eres muy sabidilla".

Ha sido una tarde súper complicada para mi. Quiero pedir disculpas por los momentos en los que me he equivocado. Gracias a todos los que me habéis estado apoyando. — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) August 25, 2022

Tras el frenético enfrentamiento, Miguel Frigenti decidió pronunciarse en las redes sociales para disculparse por su actitud: "Ha sido una tarde súper complicada para mi. Quiero pedir disculpas por los momentos en los que me he equivocado. Gracias a todos los que me habéis estado apoyando".