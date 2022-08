Cuánto dinero se recomienda mantener en una cuenta corriente

Abrirse una cuenta corriente para gestionar tus cobros, el ingreso de la nómina, domiciliar recibos o realizar pagos es una tarea sencilla pero, ¿qué cantidad de dinero se recomienda tener? ¿Qué aconsejan los expertos?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que la cuenta corriente es útil para gestionar pagos, para ingresar el salario o la pensión, "pero lo ideal no es guardar en ella demasiado dinero, ni demasiado poco" Entonces, ¿cuánto saldo te conviene tener?

Tres meses del salario

La OCU subraya que las cuentas corrientes "no son el mejor sitio para mantener nuestros ahorros", ya que no genera intereses o rentabilidad. Por ello, es conveniente tener "solo una reserva de liquidez" que se pueda utilizar en un momento dado ante un imprevisto, como una avería del vehículo.

"Una cantidad prudente puede ser el equivalente a tres meses de tu salario", indican. En cambio, si mantienes un saldo muy bajo, "corres el riesgo de quedarte en números rojos y que el banco te empiece a cobrar comisiones".

Entonces, ¿dónde es mejor mantener los ahorros? Como detalla la organización, para los ahorros a corto plazo de los que se pueda prescindir en un año, una alternativa es invertir "en un depósito a plazo de un año". No obstante, no hay que olvidar que algunos de estos depósitos no permiten la cancelación anticipada.

Por otro lado, para ahorros a largo plazo con los que se pueda obtener más rentabilidad, o si superan los 100.000 euros en cuentas y depósitos, la OCU recomienda "repartirlos en varias entidades", ya que en la zona euro, el Fondo de Garantía de Depósitos "cubre solo hasta 100.000 euros por titular si el banco quiebra y no puede devolver lo que guardes en el mismo".