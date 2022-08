Unidas Podemos pide a Ayuso que no permita el evento de MundoCrypto en el Wizink Center

©[Roger Brown] via Pexels.com.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha enviado este jueves una carta urgente dirigida a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para tratar de frenar el evento Mundo Crypto Metaverse Day, que está previsto que se celebre en el Wizink Center el próximo sábado, 27 de septiembre.

La formación morada pide al área que dirige Marta Rivera de la Cruz que contacte con la empresa concesionaria de la gestión del Wizink Center y la inste a "cancelar" la celebración este acto.

La misiva, firmada por las diputadas Sol Sánchez y Beatriz Gimeno, llega tan solo unos días después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzase un aviso alertando de que la empresa organizadora del evento, Mundo Crypto, y algunos de los patrocinadores del mismo no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos.

Unidas Podemos remarca que las quiebras y presuntas estafas vinculadas con criptomonedas han dejado atrapadas a "más de 140.000 personas" en España y, citando una reciente encuesta de la CNMV, sostienen que el 40% de los inversores en este tipo de activos cree que están reguladas por ley y un 29% considera que tienen los mismos riesgos que cualquier otra inversión.

"A pesar de la gestión privada de esta instalación pública entendemos que la Comunidad de Madrid no puede desentenderse de la celebración y consecuencias de este macroevento", apuntan las parlamentarias de Unidas Podemos en la carta. Además, añaden dos solicitudes: "que la Comunidad de Madrid se desvincule de dicho evento y alerte a la población general de los riesgos que implican los denominados criptoactivos y las organizaciones que proliferan a su alrededor".

Tras el aviso que emitió la CNMV el pasado martes, varios famosos que iban a participar en el evento de criptomonedas decidieron cancelar su existencia. Es el caso de los presentadores Cristina Pedroche y Jorque Fernández, que iban a conducir la jornada, o del actor Pablo Chiapella, que iba a actuar sobre el escenario.

He registrado con @BeatrizGimeno1 esto👇🏼para que la @ComunidadMadrid no permita actos sobre criptoactivos 💸 como Metarverse Day, patrocinados por, según la CNMV chiringuitos financieros, insten a cancelar el evento y alerten a la población general de los riesgos que implican 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/uJ2Z9oe0qG — Sol Sánchez🔻 (@abrazopartio) August 25, 2022

Mundo Crypto contesta

Dos de los responsables de la empresa Mundo Crypto han ofrecido este jueves una rueda de prensa en Madrid para ofrecer su versión de los últimos acontecimientos que rodean a su iniciativa, a la que han dedicado dos millones de euros de presupuesto, según han afirmado, y que espera congregar a más de 7.000 personas, con las que pretenden batir un récord guinness de uso simultáneo de gafas de realidad virtual.

En esa misma comparecencia, el CEO de la compañía, Mani Thawani, no ha escondido su sorpresa por la advertencia de la CNMV y ha defendido que no necesitan ninguna licencia, dado que no son una entidad financiera. Thawani ha asegurado que su compañía ni vende ni asesora sobre instrumentos financieros, sino que se dedica a la educación en el sector digital.

⚠️ COMUNICADO OFICIAL ⚠️ pic.twitter.com/OaQWl3BgAn — Mundo Crypto Oficial (@MundoCrypto_ES) August 24, 2022

"Nosotros creemos que debemos ser el brazo derecho de los reguladores porque somos una institución educativa, preparamos a estudiantes y alumnos no solo para que conozcan los beneficios, sino también los riesgos de las criptomonedas", ha subrayado Thawani.