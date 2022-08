Jorge Fernández se desvincula del controvertido evento MundoCrypto, que iba a presentar junto a Cristina Pedroche

Se había anunciado a bombo y platillo: Cristina Pedroche y Jorge Fernández serían los presentadores de MundoCrypto, un evento en el WiZink Center de Madrid organizado por la academia de formación de criptomonedas en España del mismo nombre.

El artista Maikel Delacalle actuará en directo, según está anunciado y también habrá un espectáculo de magia con Julius Dein, y un sketch de humor con los actores de la serie La que se Avecina, Pablo Chiapella y Macarena Gómez.

Según se anuncia en el programa el evento, que pretende reunir a más de 7.000 personas, MundoCrypto dará a conocer su Metaverso como "un nuevo espacio formativo de la comunidad crypto y donde el modelo de Learn to Earn y Proof of Community son dos de los pilares de este nuevo proyecto".

El caso es que Jorge Fernández anunciaba hace pocas horas en su cuenta de Twitter que se desvinvula del proyecto. "NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day", decía tajante.

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) August 24, 2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó este martes una advertencia sobre MundoCrypto, aclarando que esa empresa "no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros".

MundoCrypto figura en la lista de entidades bajo sospecha de la CNMV, una lista que lleva el epígrafe "Advertencias de la CNMV: Lista de otras entidades", desde 2021.

"Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera", dice la CNMV, aunque reconoce que es "la inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades".