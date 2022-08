Cataluña lanza una campaña por el derecho de la mujer a hacer 'topless': "Que te tengas que cubrir los pechos es discriminación"

El departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, liderado por la consejera Tània Verge, ha publicado un video por el día internacional del topless en el que reivindican el derecho de la mujer a no cubrirse los pechos ya que esto es "discriminación".

La Generalitat ha difundido la campaña por twitter y en la que se explica que los pezones de una chica siempre se han cubierto, por lo que "la sexualización del cuerpo de las mujeres empieza desde pequeños".

Así, hacen un llamamiento a todas las mujeres y recuerdan que hacer topless es un derecho. "Que te tengas que cubrir los pechos no es normal, es discriminación". Además, para ello han utilizado el hasgtag #NormalitatFeminista.

La sexualització de les #dones comença de ben petites i ens acompanya tota la vida



Que ens haguem de cobrir els pits en alguns espais n'és una mostra. És també #discriminació



En el dia mundial del #topless, reivindiquem l'alliberament dels nostres cossos#NormalitatFeminista pic.twitter.com/VTjxdHAE8Q — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) August 23, 2022

Críticas en redes sociales

Algunos de los usuarios han reaccionado a esta campaña de forma negativa aludiendo que la consejería emitía mensajes contrarios. "Mismo Gobierno, dos Consejerías (Cultura e Igualdad y Feminismos) dirigidas por el mismo partido. Dos mensajes contradictorios. No es normal tener que cubrir los senos, pero sí todo el cuerpo".

Además, han compartido comentarios en los que expresaban que no veían ningún "dolor de haber sido sexualizada. ¿Qué es un mal, estar sexualizado? Ya empiezo por no entender q quiere decir sexualizado. Y nunca, pero nunca, he sufrido ningún tipo de discriminación académica, ni laboral, ni económica, ni social, ni familiar."

Otros usuarios. en cambio, han visto de forma negativa el uso de imágenes de menores en el video que apuesta por defender el derecho de la mujer a hacer topless.