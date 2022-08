Mercedes Milá muestra la cicatriz de su operación: "Quedan solo dos días para que mi ángel de la guarda me quite los puntos"

A principios de agosto Mercedes Milá sufrió un accidente que le mandó directamente al hospital. La presentadora, tras ser picada por un tábano mientras estaba de vacaciones en Francia, perdió el control de su bicicleta y acabó cayendo al suelo, lo que le provocó una dura rotura de la cabeza del húmero.

Finalmente y tras varios diagnósticos, la periodista tuvo que pasar por quirófano para solventar la inesperada lesión. Días después de aquella operación, Milá ha compartido en sus redes sociales cómo se encuentra actualmente su cicatriz, además de contar su proceso de rehabilitación hasta ahora.

"He conocido gracias a Kike Calleja a un gran fisio que desde el minuto uno me cayó bien por su nombre en Instagram y sus consejos sin haberme conocido", comienza diciendo la presentadora sobre su recuperación, tras una pequeña reflexión inicial.

Tal y como relata, Mercedes ha quedado totalmente sorprendida con su labor, porque comprendió "que su técnica nada tenía que ver con otros colegas". Además, valora mucho su repercusión: "No me hizo nada de daño, me alivió el dolor y puso en movimiento un brazo que tenía asumido que tendría 40 días completamente inmóvil".

Tras dar algunos detalles sobre uno de sus salvadores en esta etapa, la presentadora se ha mostrado ilusionada por el siguiente paso. "Quedan solo dos días para que mi ángel de la guarda me quite los puntos y haga radiografías para comprobar que todo sigue el curso previsto", ha escrito.

Cada vez está más cerca de "recuperar la vida normal" y desea con todas sus ganas que "pueda vivir sin analgésicos cada ocho horas, pueda llevar la moto, conducir mi 4L con ruedas fosforito y, por encima de todo, pueda bañarme en el mar".