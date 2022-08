La primera ministra de Finlandia da negativo en el test de drogas practicado tras la polémica por un vídeo de fiesta.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha dado negativo en el test de drogas al que se sometió tras la controversia desatada la pasada semana a raíz de unos vídeos filtrados donde bailaba en una fiesta. Las imágenes, publicadas en redes sociales, muestran a algunos de los invitados con signos de embriaguez y los internautas sospecharon que también podía haber drogas de por medio.

"La prueba de drogas realizada a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022 no ha encontrado ninguna droga", ha informado en un comunicado el Gobierno finlandés a través de sus redes sociales y su página web.

El Ejecutivo ha especificado, además, que ha sido la propia primera ministra quien ha corrido con los gastos de la prueba, firmada por el médico de salud ocupacional Paavo Halonen de Terveystalo.

Pääministeri @MarinSanna'lta 19.8.2022 otetusta huumausainetestistä ei ole todettu huumausaineita.



Tiedote 👇https://t.co/emJ1LbgWlX — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) August 22, 2022

La polémica se desató la semana pasada con la filtración de estos vídeos en los que, además de la primera ministra, se encontraban otras personalidades, como la diputada Ilmari Nurminen, del Partido Socialdemócrata, las presentadoras Tinni Wikstrom y Karoliina Tuominen o la influencer Janita Autio.

Marin se defendió rápidamente y afirmó no haber tomado ninguna droga, "solo alcohol", a pesar de que en el vídeo se escucha a alguien hacer referencia a "harina", expresión que se suele asociar a la cocaína. La primera ministra aseguró desconocer la razón por la que se dijo eso y qué quería decir.

En este contexto, la oposición le pidió que se sometiera a un test de drogas; en concreto, el líder del Partido de los Finlandeses, Riikka Purra, así como el diputado Mikko Karna. A esta solicitud ha dado respuesta Marin con su negativo en el test.

"No tengo nada que ocultar. No he consumido drogas, así que no es un problema hacer las pruebas, pero también creo que es bastante especial que se requiera algo como esto", recalcó en su momento.

Además, la polémica desató una reacción en cadena en las redes sociales de muchas mujeres finlandesas, que han decidido salir en defensa de la mandataria.