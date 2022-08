José Manuel Soto sorprende en una foto junto a Feijóo: "Se le está poniendo cara de presidente"

El cantante José Manuel Soto es conocido en Twitter por dar a conocer abiertamente sus opiniones políticas. El artista sevillano, que se encuentra inmerso este verano en una gira de conciertos, ha sorprendido a sus seguidores de la red social, especialmente a los votantes de Vox, al publicar una imagen junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Soto ha viajado esta semana hasta la localidad gallega de Porto do Son (A Coruña), donde se ha encontrado con el expresidente de la Xunta, a quien le ha dedicado palabras de alabanza.

"Ayer en Porto do Son me encontré con este señor, un tipo realmente agradable y cercano, al que la gente en Galicia se lo come a besos por la calle, por algo será, otros no pueden ni salir a pasear…", ha escrito el cantante, que ha posado muy sonriente en un selfie junto al político gallego.

En opinión de Soto, a Feijóo "se le está poniendo una cara de presidente", un comentario que no ha dejado indiferentes a algunos de sus seguidores, simpatizantes de Vox, que le han reprochado que se haga fotos con el líder del PP.

Ayer en #Portodoson me encontré con este señor, un tipo realmente agradable y cercano, al q la gente en Galicia se lo come a besos por la calle, por algo será, otros no pueden ni salir a pasear…

Se le está poniendo una cara de Presidente…@NunezFeijoo pic.twitter.com/yA3jzMX2SA — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 19, 2022

"No se fíe usted mucho de este tipo, me parece a mí que no es muy de fiar", le advierte un usuario en Twitter en los comentarios a la fotografía de Soto.

"No con mi voto, José Manuel", le ha escrito otro al adjuntar un titular de una entrevista a Feijóo en la que aseguraba que era más fácil hablar con el PNV que con Vox. "Qué bajo ha caído usted, señor Soto, ya hasta fotografiándose con Urkullu. Le bloqueo", ha respondido, por su parte, otro tuitero indignado con el post del cantante sevillano.