La exigencia de Terelu Campos a sus compañeros antes de entrevistar a su hija Alejandra Rubio

Terelu Campos se ha enfrentado a una invitada muy cercana en su regreso como presentadora del Deluxe tras nueve años desde su salida. En su vuelta se ha sentido nerviosa por el reto que le ha supuesto entrevistar a su hija Alejandra Rubio, para la que ha establecido una norma entre los colaboradores del programa, tal y como informa la revista Semana.

La hija de María Teresa Campos ha querido proteger a la joven Alejandra instando a sus compañeros a tener en cuenta que se trata de su hija. "Afronto una de las entrevistas más complicadas de mi carrera. Como madre, confío que los compañeros no sean muy duros con ella. Como presentadora, espero que los colaboradores sean críticos e incisivos, pero también justos en la entrevista", ha recalcado la presentadora.

A pesar de la petición, Terelu Campus ha querido dejar a un lado su relación madre e hija con la entrevistada y mostrar su faceta más profesional. Así, la presentadora ha recibido a Alejandra con unas palabras tajantes: "A partir de este momento dejo de ser tu madre por unas horas, empiezo a ser la presentadora del Deluxe. Esta noche soy periodista", ha hecho hincapié tras un abrazo de bienvenida al plató.

Alejandra Rubio visita el 'Deluxe' como un favor a su madre

Por su parte, Alejandra Rubio ha reconocido que aceptó la propuesta de visitar el programa de Telecinco por hacerle un favor a su madre, no por dinero. "Esto es trabajo y ya está. Si quisiera ganar dinero haría una exclusiva en una revista. Tengo muy claro lo que quiero, estoy enfocada en mi carrera", ha comentado la joven. La hija de Terelu Campos pensó que ser la primera invitada tras la larga ausencia de su madre en el programa sería emocionante. "Sé que fue muy duro cuando dejaste de estar aquí. Me hacía ilusión, sé que querías que estuviera aquí", se ha sincerado ante su madre.

Además, la joven ha querido advertir a su madre sobre "algunos colaboradores de Sálvame muy dañinos" y es que, para ella, la gente que rodea a Terelu Campos no requiere una amistad. "Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga", ha reflexionado en el programa.