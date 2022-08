Hay una enorme expectación en Mediaset y en el público en general en torno al próximo Deluxe, ya que Terelu Campos vuelve como presentadora, entrevistando a su hija Alejandra Rubio. Los nervios están a flor de piel y, desde Sálvame, han conectado con Pipi Estrada para que dé su visión de los hechos.

"En contra de lo que opina mucha gente, yo no voy a ser una voz discordante", ha comenzado diciendo el ahora colaborador del programa. "Lo que era una situación de ciencia ficción, ahora es una realidad. Nunca he hecho un juicio de valor sobre los que están en televisión. Lo único que deseo en esta entrevista, es que tengan buen audiencia".

Núria Marín ha querido indagar un poco más y Pipi ha seguido hablando sobre cómo ve la entrevista de Alejandra. "Soy egoísta porque trabajo en esta productora, y si les va bien, me va bien a mí. Yo a esa niña la he conocido con 4 años. He compartido muchos momentos, muchas vacaciones... No le puedo desear nada malo".

Pero también ha tenido un mensaje de advertencia para la hija de Terelu: "Alejandra, si vas al barro, no vayas vestida de blanco, que vas a salir manchada". Y ha querido dejar claro que "espero una Alejandra sincera, a la que no le hagan la pelota, y que diga lo que piensa".

Pipi Estrada y Alejandra Rubio, ¿compañeros en 'Sálvame'?

Ante la posibilidad de ver a Alejandra como su compañera en el programa, Pipi Estrada ha tendido la mano, pero lanzando un par de pullitas. "El problema es que Alejandra aún no comunica. No llegan las cosas que cuenta a la audiencia. A mí ella me beneficiaría en el programa y en mí no va a tener un enemigo".