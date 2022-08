El regreso de Pipi Estrada a Sálvame pilló a todos por sorpresa, y su vuelta fue casi como cuando se había ido: hablando de Terelu Campos y de su relación con ella. Algo que no sentó nada bien ni a la propia Terelu ni a su hermana, Carmen Borrego.

Aunque, según han ido pasando los programas, Carmen parece haber ido suavizando su actitud contra Pipi Estrada. Tal es así que incluso le ha ofrecido ayuda en directo en un problema personal que tiene el colaborador.

"Todo el mundo sabe que yo no soy amiga de Pipi ni lo voy a ser, pero sí su compañera, y eso no me lo va a quitar nadie", ha comenzado diciendo Carmen Borrego. "Sé que hoy ha entrado en la reunión con un problema... que yo entiendo que le quite la vida", ha añadido.

"Era un problema personal con alguien my allegado a él, con su hija. Yo con eso ni voy a estar en contra ni nada. Todo lo contrario. Te digo: 'como madre, si te puedo echar una mano, cuenta conmigo'. Ante un problema familiar, los compañeros estamos para esto", y, tras esas palabras, ambos han chocado las manos de manera amistosa. ¿Será el fin de la batalla entre las Campos y Pipi Estrada?