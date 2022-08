Una madre de la provincia india de Uttar Pradesh cortó los genitales de su novio después de que le descubriera intentando violar a su hija de 14 años en la vivienda que compartían.

La mujer, de 36 años, ha explicado que llegó a casa justo en el momento en el que su amante, de 32 años, acosaba a su hija. Según la prensa local, intentó salvar a su hija y su pareja se volvió contra ella e intentó atacarla.

Entonces, corrió a la cocina donde cogió un cuchillo y cortó al hombre sus genitales.

“Estaba trabajando en la granja cuando ocurrió el incidente”, dijo la mujer al Times of India. "Afortunadamente, regresé a casa justo a tiempo y lo atrapé con las manos en la masa. Traje un cuchillo de la cocina y corté sus partes íntimas para darle una lección. No me arrepiento de lo que hice".

Según los informes, la pareja había estado viviendo junta durante dos años después de que la madre abandonara a su esposo debido a sus hábitos de bebida.

En estado crítico

Los hechos curriern el miércoles en el área de Mahevaganj de Lakhimpur Kheri, aproximadamente a 160 kilómetros al este de Nueva Delhi.

La Policía ha informado de que el hombre fue arrestado bajo sospecha de violación en virtud de la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales.

Actualmente se encuentra en estado crítico y ha sido remitido a Lucknow para recibir tratamiento adicional. No está claro si la madre enfrentará algún cargo judicial.