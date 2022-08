'El programa del verano' denuncia la organización de un 'Campamento de seducción' en Málaga dirigido a hombres

La Feria de Málaga se caracteriza por ser una de las más inclusivas de las celebradas en nuestro país. Sin embargo, en esta edición, muchos jóvenes han denunciado haber sufrido discriminación en función de su sexo.

Un equipo de El programa del verano se ha trasladado a la provincia andaluza, donde han podido conocer la opinión de varios jóvenes. Tanto hombres como mujeres han destacado que a ellas no se les pide el DNI para comprobar su edad, aunque, si lo piden, se les permite pasar a las casetas con 18 años; mientras que en el caso de los hombres, no pueden acceder si no alcanzan los 21.

De la misma manera, han denunciado que el código de vestimenta tampoco es igualitario, pues a ellas se les permite acceder con camisetas de tirantes, algo que no ocurre en el caso de los hombres.

Con el objetivo de conocer la versión de las dos partes, el matinal ha contactado en directo con Pedro Marín, propietario de varias casetas de la feria. "Es totalmente incierto. Llevo 29 ferias con negocios y nunca hemos discriminado por sexo ni por edades, mientras que sean mayores de edad".

"Tenemos muchos problemas con chicos jóvenes que usan carnets falsos para poder entrar, carnets de amigos que se les parecen...", ha destacado Marín. Sin embargo, sí ha explicado que la regulación de la Junta de Andalucía acerca del derecho de admisión permite impedir el paso a las casetas si la vestimenta no es la adecuada.

"Yo intento que en mi caseta la gente entre aseada porque en Málaga, en agosto, vienen muy sudados y hay chavales, que no tienen por qué tener 18 años, también los hay de 30 y más, vienen despeinados. Esto es, bajo mi punto de vista, antihigiénico. Pero, como empresarios, queremos que la gente entre en nuestras casetas, consuman y que todo vaya bien", ha apuntado Pedro Marín.

De la misma manera, El programa del verano ha comentado la existencia de un 'Campamento de seducción' dirigido exclusivamente a hombres. En esta actividad, para la que hay que abonar una matrícula bastante elevada, se asegura a los participantes que conseguirán conquistar a la mujer que deseen.

El campamento cuenta con varias actividades entre las que los organizadores destacan la de perder el miedo a acercarse a las mujeres y tumbarse en el suelo en medio de la calle para perder la vergüenza. El director del campamento promete a sus alumnos darles 500 euros si no consiguen conquistar a la mujer que desean.