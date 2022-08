Ir a la moda se ha convertido en casi una necesidad para los jóvenes de todo el mundo que buscan, desesperadamente, los últimos artículos de cada colección para poder vestirlos e ir a la última.

La conocida frase de La Vecina Rubia, "Amancio, céntrate", referida a los productos que oferta Inditex, bien podría trasladarse a Balenciaga, una de las firmas con más reconocimiento de nuestro país que, en los últimos días, se ha convertido en objeto de los memes en las redes sociales.

Tras las bolsas de basura de lujo o las crocs con tacones, ahora han llegado las bridas a modo de pulsera que superan los 500 euros de la firma Farfetch. Espejo público se ha hecho eco de esta nueva tendencia y Jesús Reyes ha llevado varias bridas al plató del matinal. En un intento de valentía, el copresentador Diego Revuelta ha pedido al periodista experto en moda que le pusiera una en la muñeca.

Sin embargo, Reyes ha apretado demasiado la 'pulsera' y Revuelta se ha visto obligado a pedir ayuda a otros miembros del equipo para que le liberasen del complemento. "¿Me tengo que preocupar si se me está poniendo la mano morada?", ha preguntado Revuelta.

El presentador ha explicado que se había apretado la brida sin querer y, mientras un compañero trataba de quitarle la 'pulsera', Diego Revuelta ha continuado con los temas pendientes de la sección.

Un miembro del equipo ha tenido que quitarle la brida. ATRESMEDIA

Por su parte, el resto de colaboradores presentes en el plató de Antena 3 han destacado que "hemos perdido el norte". "De verdad, creo que es mucho más peligroso de lo que parece. Esto demuestra que nos estamos portando como borregos y una vez somos ya un rebaño, somos capaces de consumir cualquier cosa que nos den", ha destacado Sonia Ferrer.

"Yo lo defiendo porque me parece una verdadera revolución que está cambiando el sector de la moda y del lujo y está siendo un éxito. Las ventas lo avalan y los jóvenes lo consumimos. Además de estos diseños, que no son de mis favoritos, hay otros muchos que sí lo son. Por ejemplo, Balenciaga, Gucci o Versace se están sumando a esta estrategia, sobre todo, dirigida a una venta online y no a una experiencia de compra física en tienda, porque los jóvenes lo vemos así", ha resaltado Jesús Reyes.