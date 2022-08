La 'vecina traidora' de Ana María Aldón y Ortega Cano enloquece en 'Sálvame' y arroja un vaso de agua a Kiko Jiménez

Ana, conocida como la "vecina traidora" de Ana María Aldón y Ortega Cano, se ha convertido en uno de los personajes mediáticos del verano más relevantes, es por ello que Sálvame la invitó a plató para que diese su opinión sobre el estado en el que se encuentra la relación entre la diseñadora y el torero.

Tras haber ofrecido su relato sobre la convivencia entre Aldón y Ortega Cano en su urbanización veraniega, la vecina se enfrentó a Kiko Jiménez, con quien coincidía en las zonas comunes del complejo de viviendas cuando este mantuvo una relación amorosa con Gloria Camila.

El colaborador comentó que cuando él compartió momentos familiares con Gloria Camila, a Ana ya se le conocía como la "vecina traidora", por hablar sobre ellos con el resto de propietarios.

Ante semejantes declaraciones, la vecina le espetó: "Has salido con Gloria Camila para estar ahí sentado". Lo que ella no esperaba es que el actual novio de Sofía Suescun tenía un contralegato guardado bajo la manga.

"Se te ha olvidado una cosa: cuando salí de Supervivientes me querías 'endiñar' a tu hija para ver si se te hacía famosa la cría. Que tú y yo ya nos conocemos desde hace muchos años, de cuando estabais tu hija y tú en Mujeres y Hombres y Viceversa buscando fama", respondió el andaluz a la señora.

Completamente fuera de sí, la vecina se acercó a la mesa de colaboradores asegurando que el exsuperviviente mentía, y amagando con tirarle el bolso al grito de que le interpondría una querella.

A pesar de semejantes actos el extronista incidió en el tema de su hija, con lo que la "vecina traidora" le agredió en directo, arrojándole un vaso de agua que había sobre la mesa de Adela Gónzalez y Terelu Campos, quienes corrieron a tranquilizar a la anciana: "No, no, no... ¡tranquila!", gritaba Adela mientras la alejaba de Kiko.

Con semejante percal, en el plató de Sálvame, Terelu ordenó a la "vecina traidora" lo siguiente: "Antes de irte te vas a volver y le vas a pedir disculpas". A lo que la vecina se negó y le hizo un corte de manga.