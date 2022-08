'La vecina traidora'. ¿Quién es el personaje del verano? Responde al nombre de Ana, y es una mujer que vive en la misma urbanización de Costa Ballena en la que tienen casa Ortega Cano y Ana María Aldón. Y lleva varios días criticando al matrimonio a cada oportunidad.

Tal es así que ha acabado por ser invitada a Sálvame, donde le han montado su propio patio de vecinos para que hable largo y tendido sobre el diestro y su mujer. Aunque no le gusta nada el sobrenombre de 'vecina traidora'. "Yo solo soy vecina. Ni traidora, ni cotilla".

Ana ya reveló en un Sálvame que Ortega Cano no estaba al día de los pagos de la comunidad, algo que ha sentado muy mal al torero, que se plantea demandarla. Pero Ana no se ha amilanado y ha querido contar mucha más información del matrimonio. De hecho, no ha dudado en calificar a Ana María como "cateta" o "aprovechada".

Pero al parecer, según otros vecinos del extorero, la vecina podría estar inventándose todo. "La tal Ana es una persona conflictiva, capaz de inventarse lo que haga falta para salir en televisión. Ha dicho una sarta de mentiras sobre Ortega y su mujer, con los que no ha cruzado ni media palabra en la vida", ha confesado Manuel R.

Ana se enfrenta a todo 'Sálvame'

La vecina oye la palabra traidora y dice que se va jaja pic.twitter.com/unrR5zoZa5 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 17, 2022

Ana se ha enfrentado en su paso por el programa a casi todos los colaboradores. Desde Kiko Matamoros, al que ha dicho que "le caía muy bien", hasta a Carmen Alcayde. "Tú a mí no me llamas cotilla". Ana, además, ya había estado en Mediaset hace tiempo, ya que es madre de Virginia, una chica que aspiró a ser miss España.