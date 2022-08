"Me encuentro en un momento de bastante estrés ya que esta web me saca de quicio. Espero que se haga justicia y que se destape la ineptitud del gobierno en lo que al ámbito informático se refiere, que lo único que tiene bueno la web es la interfaz". Luca tiene 18 años, es de Ripollet, y entiende perfectamente que a muchos de sus colegas de generación les parezca "una tarea imposible" sacarse el bono cultural joven de 400 euros que ha aprobado por primera vez este año el Gobierno.

"La única forma funcional para hacerlo es mediante un certificado digital, que tienes que sacarte en una comisaría y así usarlo en el registro previo y luego en la aplicación de autofirma, pero yo opté por utilizar clave pin para el registro porque se me hacía más sencillo. Llegada la hora de firmar con autofirma, las personas que hemos utilizado clave pin para hacer el registro previo, quedamos completamente privadas de solicitar el bono ya que es imposible firmar el documento", explica.

"Bueno, era imposible porque a día de hoy la página ya ni siquiera abre, y tampoco te deja cambiar el registro a uno con certificado electrónico. He leído que se actualizará la web para poder firmar con clave pin, pero no se si se ha hecho ya porque no puedo entrar ya que no funciona".

El ejemplo de Luca sirve para ilustrar las dificultades que están encontrando miles de jóvenes que quieren acceder a la ayuda para compra de productos culturales, cuya web está sufriendo caídas.

Iceta, "razonablemente satisfecho"

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, sin embargo, se ha mostrado "razonablemente satisfecho" del funcionamiento del bono, que ya habrían solicitado 180.000 del medio millón de destinatarios potenciales.

Iceta ha vinculado los fallos del procedimiento y las sobrecargas de la web, que han sido fruto de abundantes críticas, sornas y memes en redes sociales, a un "alud de solicitudes" en pleno mes de agosto. "Yo creo que la gente entiende muy bien que es la primera vez que lo hacemos y cuando pasen unos años el mecanismo estará más rodado", ha afirmado en declaraciones al programa La hora de La 1 de TVE.

20minutos ha podido hablar con varios afectados por las caídas de la web, dificultades en la autofirma y retrasos en la recepción de la tarjeta monedero. Como Luca o Daniel Quiñones, de Alcalá de Henares (Madrid). que dice que supo del bono cultural hace unos meses y estuvo esperando para que se abrieran los plazos.

En su caso, como se necesita obligatoriamente el certificado digital, DNIe o Cl@ve, Quiñones eligió acudir a obtener el certificado digital. Cuenta que siguió todas las recomendaciones sobre qué navegador utilizar y activar las ventanas emergentes, "pero, para mi sorpresa, cuando le doy al botón de continuar se abre una nueva pestaña completamente en blanco y esperando no aparece nada en la misma. Cierro la pestaña y aparece un mensaje de error recordando que active las ventanas emergentes, aún estando ya activadas".

"Un proceso cero intuitivo"

Cambió de navegador y entonces sí que logró pasar al siguiente paso. "Se me descargó una especie de resguardo que afirma que me he podido apuntar al Bono Cultural Joven. Llevo desde el mismo 10 de agosto con el estado del Bono en revisión. Imagino que esto irá para largo porque he estado leyendo a otra gente y aún nadie lo ha recibido".

A su juicio, se trata de "un proceso cero intuitivo y las redes sociales oficiales del Bono no ayudan, tienes que ayudarte con otras personas o sabiendo lo básico para poder solucionar los problemas del navegador. Creo que no les costaría nada hacer un video explicativo y colgarlo en sus redes oficiales", propone este joven que desea el bono para apuntarse a plataformas de streaming y videojuegos.

Según el ministro Iceta, las solicitudes están en proceso de revisión y las tarjetas monederos comenzarán a llegar a los usuarios en septiembre.