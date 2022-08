La música sigue sonando en la fiesta ilegal que desde el viernes congrega a más de 2.000 personas a orillas del embalse zamorano de Almendra, en el término municipal de Salce, y en el que este lunes falleció una mujer suiza de 32 años. Así lo ha confirmado este martes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en una rueda de prensa en la que ha detallado que la Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha impuesto más de 200 sanciones administrativas, una cifra que se espera que siga aumentando.

Según ha informado Blanco, en base al número de vehículos estacionado en las inmediaciones del desaparecido pueblo de Argusino, se estima que actualmente permanecen en la "rave" un "máximo" de 1.085 personas, puesto que el festival ilegal seguirá activo hasta las 24.00 horas de este martes. "Hay menos gente que ayer, van abandonando el lugar algunos vehículos", ha valorado el subdelegado del Gobierno, que ha justificado por motivos de seguridad que la Guardia Civil no haya desalojado la zona. "Era arriesgadísimo con tanta gente", ha explicado, añadiendo que ha llegado a haber reunidas 2.500 personas, muchas de ellas procedentes de otro concierto en Portugal.

"Nos ha llamado la atención el nivel de organización y de logística", ha agregado Blanco, que ha recordado que la Guardia Civil ha enviado las diligencias al juzgado de guardia de Zamora y que los hechos están pendientes de resolución judicial. El festival comprende cinco escenarios, así como puestos de comida y bebida. Aunque el propio subdelegado del Gobierno ha reconocido que "la idea es llegar a los organizadores", por el momento las pesquisas no han dado con ningún hallazgo, si bien se sospecha que puedan ser de origen extranjero. La línea de trabajo actual se centra en la imposición de sanciones administrativas.

Hasta el momento la Guardia Civil ha cursado más de 200 denuncias por infracciones de tráfico, consumo de drogas, tenencia de arma blanca y desacato a la autoridad y se espera que el dato siga aumentando hasta que la fiesta sea desalojada por completo. Asimismo, dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidos el viernes y el lunes por tráfico de drogas. "Los actos ilícitos no pueden quedar impunes", ha afirmado Blanco tras mantener una reunión de coordinación con la Guardia Civil y Policía Nacional.

Una mujer fallecida

Según ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno en Zamora, varios asistentes a la "rave" ilegal han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios de Sacyl por la picadura de una avispa, un cólico y un problema muscular. El suceso más trágico tuvo lugar en la tarde del lunes cuando murió una mujer de nacionalidad suiza de 32 años. "Cuando se la atendió, los servicios médicos solo pudieron certificar la defunción", ha explicado Blanco, que ha lamentado el fallecimiento y ha señalado que la mujer estuvo en todo momento acompañada por su novio y sus amigos.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió a las 15:23 horas una llamada en la que se alertaba de la situación e inmediatamente se activó el protocolo, dando aviso a la Guardia Civil y enviando una ambulancia medicalizada hasta la zona donde se celebra la fiesta. El Instituto armado ha abierto una investigación para esclarecer las casusas del fallecimiento de la joven, que padecía alguna patología cardíaca. El cuerpo, que no presentaba signos de violencia, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Zamora para realizarle la autopsia.

Cuatro días de vigilancia

En la comparecencia ante los medios de comunicación, el subdelegado del Gobierno ha querido agradecer el trabajo de la Guardia Civil, que ha desplegado un dispositivo permanente desde el viernes por la mañana de 30 agentes las 24 horas del día para "vigilar, controlar y sancionar las infracciones que se cometiesen", estableciendo controles de alcohol y drogas e identidad en las vías de acceso a la campa. Para mantener la presencia de agentes, las autoridades zamoranas han contado con el apoyo de las comandancias de la Guardia Civil de todas las provincias castellanoleonesas, salvo Soria y Burgos, por la distancia. "Ayer había agentes de León y hoy están agentes de Palencia", ha apuntado Blanco. Las labores de vigilancia también ha contado con la presencia de un helicóptero y de drones.

Si bien los organizadores comenzaron a montar los escenario en la jornada del jueves, no fue hasta el viernes que la Guardia Civil interrumpió el acceso de vehículos a la zona. El Instituto armado llegó a contabilizar más de dos mil personas y unos 750 vehículos aparcados en las proximidades del embalse, la mayor parte con matrícula de fuera de España. De hecho, entre los asistentes a la "rave" ilegal, que fue convocada a través de redes sociales restringidas como Telegram y WhatsApp, los agentes han identificado a individuos de nacionalidad francesa, italiana y belga, entre otras.

El subdelegado del Gobierno ha reconocido que el corte del paso de vehículos "generó algún momento de tensión". "La decisión de no dejar pasar más coches se intentaba no alimentar un efecto llamada", ha señalado Blanco. "Algunos coches se dejaron atravesados en los caminos, lo que provocó que algunos ganaderos no pudiesen pasar para atender a su ganado", ha expresado, antes de añadir que "la situación se arregló enseguida y se dejó un carril libre". No obstante, cinco ganaderos han denunciado daños en las vayas de sus fincas.

A pesar de que las autoridades se han mostrado especialmente preocupadas por el alto riesgo de incendios en la zona, Blanco ha destacado "el comportamiento, según el Seprona, relacionado con el tema de los incendios ha sido correcto" y hay carteles que advierten de la prohibición de hacer fuegos. Además, al tratarse de una fiesta ilegal, la infraestructura no cuenta con certificados de seguridad ni existe un plan de evacuación ante cualquier incidencia que pueda surgir durante la celebración del evento.