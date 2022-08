Carmen Lomana carga contra Tamara Falcó e Isabel Preysler por copiarle los vestidos: "Ay, qué pesadas"

Carmen Lomana está disfrutando el verano por completo, tras la fiesta de tres días de duración que vivió la semana pasada por su 74 cumpleaños, no se quiso perder el concierto que ofreció Raphael en el Festival Starlite de Marbella.

Luciendo atuendos espectaculares como de costumbre, la empresaria acaparó todos los focos con un vestido largo blanco de manga abullonada y ceñido en la cintura, que ya ha llevado en otra ocasión Tamara Falcó.

A la exconcursante de Supervivientes le sentó fatal que la Marquesa de Griñón le copiase un vestido de Zimmermann, para la boda de su primo Álvaro Castillejo, que ella había lucido en la presentación de la firma en Madrid.

Carmen Lomana y Tamara Falcó luciendo el mismo vestido. INSTAGRAM / CARMEN_LOMANA / TAMARA_FALCO

"Me parece de muy mal gusto. Mira que no hay vestidos en esa firma de ropa que ha tenido que ir a por el mío, que además me encantaba", comentó Carmen a Europa Press.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en un 'photocall' de Universal Music Festival en Madrid. GTRES

La leonesa no ha podido reprimir su enfado, también, con Isabel Preysler, ya que la filipina lució un vestido estampado al Teatro Real de la misma firma, valorado en 900 euros. Tal fue la rabia de Lomana que mandó a su empleada doméstica a la boutique para devolverlo.

La colaboradora de La hora de la 1, al haber sido copiada en dos ocasiones por madre e hija no pudo evitar llamarlas "pesadas" y gesticular con la mano, dando a entender el número de veces que le copiaron.