Carmen Lomana, enfadada, arremete contra Tamara Falcó por copiarle un vestido: "Ha tenido que ir a por el mío"

Dentro del mundo de la moda, muchas son las famosas que quieren exclusividad a la hora de lucir outfits. Y si no que se lo digan a Carmen Lomana, quien se ha mostrado muy ofendida tras lo que ha considerado ella como una "copia".

Según la colaboradora de Ya es medíodia, Tamara Falcó lució el mismo vestido que tiene ella en la boda de su primo celebrada el pasado 9 de julio.

"Me lo vio en una fiesta privada, porque estuvimos sentadas en la misma mesa", asegura la empresaria. Asimismo, ve de mal gusto que la hija de Isabel Preysler se haya comprado el mismo vestido que ella con tan solo 15 días de diferencia desde que coincidieron en el evento.

"Me ha molestado un poco. Si fuera otro vestido, pero este me encanta. Cuando me enteré de que era para la boda me molestó, porque tiene mucha repercusión mediática, ponérselo en una boda", confiesa.

Para calmar un poco la tensión, considera que estas "guerras de pititas por un vestido" son divertidas, pero aun así, no deja de lanzarle pullas a la aristócrata: "Es muy poco polite… Mira que no hay vestidos maravillosos, que ha tenido que ir a por el mío, que me encantaba".