El grupo californiano The Beach Boys se encuentra de gira junto a Mike Love -único miembro original- por su 60 aniversario y el reciente lanzamiento de una edición remasterizada de Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys, disco original de 2003.

La gira también pasó en junio por España, en concreto por el Festival de Pedralbes de Barcelona, y ahora está en Estados Unidos. En el álbum están 80 de sus mejores temas, entre ellos Surfin' Safari, Fun, Fun Fun, God Only Knows o Wouldn't It Be Nice.

En dos de los últimos conciertos que ha ofrecido la banda, en el Greek Theatre de Los Angeles y en la Feria del Condado de Ventura, les ha acompañado el actor John Stamos, que lleva tocando con ellos de forma esporádica -la batería y la guitarra- desde 1985.

Stamos y el grupo quisieron recordar en estos dos conciertos especiales a dos amigos fallecidos recientemente. Uno es el batería de Foo Fighters Taylor Hawkins, y el otro es el actor y cómico Bob Saget, con quien Stamos compartió reparto en Padres forzosos.

Durante las actuaciones se proyectaron imágenes de The Beach Boys haciendo cameos en esta comedia de situación de los 90 y también del propio Saget. Stamos interpretó Forever, un tema de la banda ficticia que tenía en la serie, Jesse & The Rippers.

Stamos también hizo una aparición sorpresa en la actuación de The Beach Boys el 5 de agosto en un festival de Sandpoint, en Idaho. En esa ocasión estaba con él la actriz Lori Loughlin, que en Padres Forzosos interpretaba a Rebecca, la esposa de Jesse.