'Sálvame' homenajea a Olivia Newton-John poniendo a bailar a sus presentadoras... y vistiendo a Rafa Mora de John Travolta

La actriz y cantante Olivia Newton-John ha fallecido a los 73 años tras una larga lucha contra el cáncer. Hollywood ha llorado su pérdida y no hay estrella que no haya homenajeado a la mítica Sandy de Grease. Desde Hugh Jackman hasta Antonio Banderas, pasando por su gran amigo John Travolta.

Desde Sálvame se han querido unir a los homenajes a la gran artista y han abierto el programa con un emotivo texto dedicado a Olivia Newton-John. "Hay historias de amor que empiezan en verano, pero que terminan siendo eternas. La de Sandy en Grease marcó a toda una generación y aún hoy, lo sigue haciendo. Sus canciones han sido la banda sonora de esos besos que nunca se olvidan. Como dice Danny, gracias a ella, nuestras vidas fueron mejores", han dicho desde el espacio de Mediaset.

Tras las emotivas palabras, han aparecido Adela González, María Patiño y Rafa Mora disfrazados de los personajes de Grease para cantar Hopelessly Devoted To You y Summer Nights.

El ridículo no puede ser mayor.

No se puede hacer peor 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/DS2KH1tkE6 — Summer (@FanaticaGH7) August 9, 2022

Pero este particular homenaje del programa no ha parecido sentar muy bien en redes, ya que la audiencia no ha dudado en criticarlo, abriendo el debate de si era adecuado o no tras el fallecimiento de la artista. Se han visto opiniones dispares, pero no siempre llueve a gusto de todos.

La falta de respeto y la falta de pudor no tiene límite 🥺🙈#yoveosálvame — *Moni ⚖️* (@_moni_m) August 9, 2022

La familia y amigos de Olivia Newton llorando y Sálvame montando una fiesta. Vomitivo es poco. https://t.co/kkQLLTggl5 — CANARION 📺 (@ElCanarionaso_) August 9, 2022