Esperansa Grasia transforma a Consuelo en boxeadora y se postula para 'La Velada del Año 3': "Espero no tener que arrepentirme"

Esperansa Grasia, Ashley, Juanjo... hay muchos personajes dentro de Gema Palacios. La tiktoker valenciana, que triunfa con sus sketches sobre España y Estados Unidos, ha decidido usar a Consuelo para lanzarle un reto a Ibai Llanos.

Esta ama de casa con la que la influencer comenzó su propio reality al estilo Georgina Rodríguez en su cuenta de TikTok, ha decidido lanzarse al boxeo con un propósito muy claro: participar en la próxima edición de La Velada del Año.

El evento de boxeo amateur entre streamers y youtubers causó sensación con su segunda edición el pasado 25 de junio. La presencia de Bustamante abrió la puerta a más famosos a querer formar parte del torneo. Por eso, Esperansa Grasia espera ser la representante de TikTok el año que viene.

Poco se sabe de los enfrentamientos del año que viene. El streamer vasco solo ha confirmado que desea hacer una tercera edición en otra ciudad que no sea Barcelona, pero aún no ha empezado a trabajar.

Sin embargo, los que desean protagonizar los enfrentamientos sí que han comenzado a ejercitar su físico. Es el caso de El Rubius y el candiense xQc que han asegurado se batirán el año que viene.

Y ahora también es el caso de Esperansa Grasia, que poco después de anunciar que se lanzaba al mundo de la actuación en una obra de teatro, también ha comenzado a ponerse en forma. "Esta es mi candidatura a La Velada 3 porque sí, porque me apetece que me revienten la cara", ha escrito.

"Solo espero no tener que arrepentirme de esto", ha confesado en el vídeo. Los comentarios enseguida se han llenado de mensajes mencionando a Ibai pidiendo que haga caso a Consuelo, definida como la campeona en el lanzamiento de zapatilla, y la incluya en la lista de boxeadoras del año que viene. "Yo no me voy a arrepentir de nada", ha concluido el ama de casa.