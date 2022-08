Calendario laboral: qué pasa con el festivo del 15 de agosto que cae en lunes

Encarando el último mes del verano 2022, son muchos los que se preguntan qué pasa con uno de los festivos nacionales que se aplica a todas las comunidades autónomas de nuestro país, el 15 de agosto.

Este año, este día festivo cae en lunes, por lo que, al tratarse de un festivo nacional no sustituible, el 15 de agosto de 2022 será un día no laborable en todo el país, ya que las diferentes regiones no pueden cambiar esta fecha por otra que les sea más propia por tradición.

De este modo, en pleno verano y en pleno mes de agosto, habrá un puente de tres días, por lo que el viernes se esperan gran número de desplazamientos, una de las más importantes operaciones salida de la temporada estival.

Durante el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, una fiesta de carácter religioso que hace referencia al traslado de la madre de Jesucristo, al Cielo.