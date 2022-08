María Dolores Blanco empieza sus vacaciones y está enfadada. Su tren, que debía salir de Atocha (Madrid) a las 10.30 horas con destino a Sants (Barcelona), se encuentra entre la veintena de convoyes afectados por la interrupción del servicio de alta velocidad tras el robo de cableado en un tramo de vías catalanas, entre Tarragona y Girona.

Blanco sale de la cola del servicio de atención al cliente, donde una empleada de Renfe solo acierta a decirle que no sabe cuándo será reubicada, pero que si se marcha de la estación perderá su asiento. "Menuda manera de empezar las vacaciones. Tengo diez días y ya pierdo uno, porque no puedo volver un día después", se lamenta arrastrando una maleta en busca de un lugar para acomodarse a una larga espera en la planta baja de la estación de Atocha.

Miles de viajeros, tanto turistas extranjeros como nacionales, están sufriendo este lunes por la mañana más de cinco horas de retraso por la incidencia del robo de cable.

María Dolores Blanco ve un contratiempo tal demora, pero aun está más molesta por la falta de información que dan a los pasajeros de Renfe y, sobre todo, por falta de una mejor planificación de la reorganización del servicio, que Renfe prevé que sea progresivo desde media mañana.

"Vivo a 15 minutos de aquí, si me dijeran cuándo podría salir de nuevo, si hubiera una hora aproximada, me iría a casa o a una sombra en el Retiro, pero es que me dicen que me quede a esperar aquí o me arriesgo a perder la vez. ¡Si aquí una botella de agua cuesta una fortuna!, se lamenta.

En la misma cola una pareja de turistas extranjeros demanda información en inglés sobre lo ocurrido con su tren, que no aparece en la pantalla, y busca en el móvil alternativas en avión para llegar a Barcelona.

A unos metros de ellos se encuentran, sentados en el suelo, Halim y Samir, dos venezolanos residentes en Barcelona que han venido a pasar unos días de vacaciones a Madrid. Llevan "con resignación" el retraso de varias horas que les espera por delante. Al menos a ellos no les ha robado horas de las vacaciones esta incidencia, pero su tren tenía que haber salido a las nueve de la mañana y les han dicho que no esperen salir antes de las dos o tres de la tarde.

Una planta más arriba el servicio de seguridad de la estación de Atocha ha clausurado el acceso de control de billetes a las vías de AVE, donde ya no caben más viajeros. Una empleada de Renfe camina entre grupos con maletas llamando a embarcar, pasadas las 10.30 horas, a los pasajeros con billete para las 6.20 y las 7.05 horas, solo de AVE "de momento". Pasa de largo por al lado de un grupo de diez patinadores que compró sus billetes hace dos meses y ahora están varados en esta estación y sin recibir información alguna de su compañía, Ouigo. Se consuelan unos a otros de la faena que les supone este retraso, y uno propone canjear los billetes del tren y marchar en Blablacar, vehículo compartido.

Renfe ha reconocido que al menos hay una decena de trenes afectados por graves retrasos, pese a que ya dos han podido salir de Madrid, después de que la circulación quedara restablecida pasadas las once y media de la mañana. La avería está subsanada, pero todavía son miles de viajeros los que permanecen tirados en las estaciones o haciendo cola para reclamar una solución a conexiones perdidas o cambios de billete para un día menos caótico en el transporte.