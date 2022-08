María Patiño, decepcionada con Lucía Dominguín: "Me has engañado"

Este viernes, Telecinco emitió el Deluxe y la primera entrevista de la noche estuvo protagonizada por Lucía Dominguín. La hermana de Miguel Bosé es una de las invitadas más recurrentes del formato y cuenta con la simpatía de los colaboradores pese a que es bastante esquiva cuando le preguntan sobre su familia.

Dominguín confesó que no había visto el paso de Nacho Palau por Supervivientes, pero que lo poco que le habían enseñado le pareció maravilloso. Además, y como es habitual, habló de la buena relación que tiene con Palau, al que considera casi "como un hermano" y con el que comparte su día a día, pues viven muy cerca y comparten su afición por el mundo del campo.

Por otro lado, defendió a Miguel Bosé y contó que estaba en su casa de Somosierra y que siempre que acudía a visitarle era incapaz de "mantener la dieta" por lo que cocinaba. "Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Palau también ha hecho cosas mal. Han contado mentiras, Miguel está fantástico, cariñoso, agradable… no es gruñón, pero es perfeccionista", opinó.

Despues, contó cómo había conocido a Cristian, novio de Nacho Palau desde hace algo más de un año, aunque el participante de Supervivientes no lo contó hasta que llegó la recta final del concurso.

"Una tarde, antes de la pandemia, fui a casa de Nacho y Cristian estaba ahí, entre ellos hay mucha chispa y simplemente lo supuse. Nacho me invitó a comer porque llegaba un amigo suyo de Chile. Cristian trabajaba con la mánager de Miguel, pero en aquel momento no hubo nada entre ellos, esto surgió con el tiempo".

En un momento de la noche, María Patiño le preguntó a Lucía si Christian, el novio de Nacho Palau, había ido con ella a plató, y la aludida asintió ante una emocionada María Patiño. Entonces, ambas fueron a buscarle en los alrededores de Mediaset.

Sin embargo, finalmente este no apareció y, ya en plató, Lucía Dominguín confesó que había mentido, algo que encendió a María Patiño y dijo que se sentía engañada por la invitada. El gesto de Dominguín fue muy comentado en redes entre quienes se reían de que Dominguín acudiese al programa para, no solo no contar gran cosa, sino ponerse a tejer durante la entrevista.

