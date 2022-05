Dora Postigo: "Hay dos frentes de machismo abiertos en la música, el de la industria, con sus productores; y del reguetón"

¿Dora Salvatore o Dora Postigo? Simplemente (y no es poco), Dora. Hablamos con la hija de Bimba Bosé sobre machismo, música, su nuevo EP (extended play), su película bajo la batuta de Paco León y la debilidad de su 'batería social'.

Hay nombres que no necesitan apellidos, y el de Dora, a no ser que seas muy pequeña (por lo que pienses de forma inmediata en un dibujo animado que se dedica a explorar), es un buen ejemplo. Conocida por ser la hija de Bimba Bosé, ha demostrado con su talento ser muchísimo más que una ‘hija de’ gracias a una precoz carrera que ha hecho de ella uno de los nombres fijos dentro de los mejores festivales musicales, de los encuentros de evento de moda más sibaritas (a los que pone banda sonora) e incluso de la serie Élite, donde ha sonado su música.

Acaba de cumplir 18 años y edita su primer EP, ‘Sin prisa no quiero morir’, que presenta en Barcelona dentro del segundo ciclo ‘Secreto a Voces by San Miguel’. Pese a este esperado encuentro, confiesa que en estos momentos quiere centrarse en las letras, pues no es un momento fácil para los conciertos. Así nos lo hace saber en una conversación en la que hablamos de diversidad, cómo lidiar con una industria repleta de hombres que hacen del ‘mansplaining’ su herramienta de trabajo e incluso del moderneo. ¿Un adelanto? Lo último no va con ella…

Cuando un artista está sumido en plena promoción, lo habitual es que a lo largo del aluvión de entrevistas, haya una pregunta que se repita incesantemente. En su caso es la de cómo definiría su estilo. Su último trabajo, en el que “experimenta con diferentes estilos en el que su pop aterciopelado se fusiona con jazz, hip-hop, el UK garage y hasta con reminiscencias de boleros”, es tan complicado de definir y de clasificar que hemos tenido que recurrir a la nota de prensa para hacerlo. Incluso ella misma es incapaz de hablar de él de forma concreta. “Nunca sé cómo responder a esta pregunta… Creo que es un Frankenstein de todos los géneros musicales que he escuchado. Es una mezcla, así que supongo que lo podríamos llamar pop, porque lo abarca todo”, dice.

La mujer en la música



Comenzamos hablando con ella del papel de la mujer en el universo musical, aunque antes hemos de señalar su respuesta a la pregunta que posiblemente, esperamos, le hayan hecho en la vida aún más veces que la de que defina su estilo músical: la de ¿cómo estás?. “Derrapando en la vida”. Nos encantaría imprimir esa respuesta en una camiseta o al menos, ponerla como estado de Whatsapp. “Cuando hablamos de artistas en la industria, te das cuenta de que hay muchas tías que además tienen discursos muy guays y bonitos. Por ejemplo, lo que hizo Sandra de Delaporte con Titanas, sin ir más lejos, fue increíble. No hay que olvidarse de las ‘girl bosses’ que manejan el cotarro, como la 'Head of Music' en Spotify España, Melani Parejo, que es una mujer”.

Volviendo al periplo promocional, en ocasiones los y las artistas parecen repetir un discurso aprendido carente de pinceladas improvisadas, pero con Dora, las cosas son diferentes. Responde con sorpresa en ocasiones; en otras, con naturalidad, y la razón es muy sencilla: deja que sus palabras fluyan. “La verdad es que no me pienso mucho lo que digo, porque suelo improvisar. Ha sido todo un proceso, eso sí. Antes no era capaz de responder a ciertas preguntas, pero es cierto que como artistas, hay que tener un discurso estructurado, sobre todo para la promo. Esta es mi primera promo, en la que ando metida por la salida del LP, y por eso intento actualizarme, para no repetir las mismas cosas”. Sin duda, lo consigue.

En ese reseteado constante, sin embargo… ¿Cuál es el mensaje que quiere mandar? “El mensaje sería que en realidad, no quería llegar a ningún lado. Lo más importante para mí ha sido satisfacer mi propia inquietud artística. Quien escuche el LP verá que no es comercial, sabrá quién soy y cuáles son mis influencias, como la música negra y el macarreo… Es una mezcla de cosas, que es lo que soy yo”.

Dora, como su música, es un salpicón de estilos y de emociones capaz de examinar, eso sí, a su generación, de la que ha conocido todas las caras. “Es cierto que hay gran parte que es muy progre y que tiene una mentalidad muy abierta, pero depende mucho del ámbito en el que estás. Yo antes iba a un colegio privado en el que todo era más elitista, y me di cuenta de que mucha gente tenía el machismo muy interiorizado. Todo es un reflejo de lo que ves en casa, porque somos una generación muy absorbente, pero es cierto que ya en el colegio público, de repente yo era la única, junto con quizás otras dos de clase, heterosexual. En mi otro colegio, en cambio, si alguien era gay era el animal exótico del colegio”.

Al hablar de machismo, "hemos de hablar de dos frentes: de la industria musical, con sus productores, y del reguetón. He escuchado alguna letra que me tira para atrás. Soy de las que separa el artista de la obra, pero ese machismo tan brutal… Mira que yo escucho por ejemplo a Johnny Cash, pero claro, era otra época, pero creo que existe cierta responsabilidad. Cada uno tiene una manera de contar las cosas, no hay que tomárselo literal, porque el artista no ha escrito esa canción para una persona concreta, por lo que no hay que pensar que va en tu contra. Es como tomarte a pecho las películas de Tarantino, que son un maravilla… Pero en el fondo, es verdad que hay cosas que se van de madre. Hay un punto entre lo vulgar y lo ofensivo”.

Dora Postigo Miriam Sobrino

Aunque su círculo musical lo componen hombres, por lo que se mueve dentro de su propia familia armónica, confiesa que hace poco, por primera vez, se encontró con una estampa dantesca. “Llegué a un lugar en el que conocía a la gente, y jamás me había topado hasta entonces con esa actitud tan rara de 'mansplaining' constante. Había un hombre que sentía la necesidad constante de explicarme todo, aunque era plenamente consciente de que yo también me dedico a esto. Sentía la necesidad de explicarme todo para que yo supiese que él ya lo sabía. Esos momentos como de hombre que entra en cortocircuito, supongo…”

Su admirado Paco León

Todo lo contrario le ocurre con Paco León, que hace años le propuso dirigir el videoclip de ‘Ojos de septiembre’ y con el que va a dar el gran salto al cine bajo su dirección en ‘Rainbow’, una versión contemporánea y muy libre de ‘El mago de Oz”. “Agradezco tanto que me haya introducido en su mundo… Tiene una cabeza muy especial. Su manera de pensar, su creatividad, sus ganas de incluir todo lo que le gusta que pasa por delante, cómo cree en las personas y la manera en la que sigue su intuición… Su forma de ser y de trabajar me inspiran mucho, y he absorbido mucho del viaje con Paco”.

Al pensar en Paco León es complicado no pensar también en sus inolvidables e imbatibles fiestas, en las que no faltan los nuevos iconos del moderneo patrio. Le comentamos que jamás la hemos visto trasnochar con las nuevas figuras de la noche más transgresora. “No voy a negar que intento evitar el moderneo. Mi batería social no llega ni para estar con quienes me apetece estar… La música me sirve para evadirme. Empezó así y ahora, como artista, estoy buscando también la forma de transmitir. Siempre me mueve la frase: ‘How can you be an artist and not reflect the times?’ (¿Cómo puedes ser un artista y no reflejar los tiempos?). Con la cantidad de cosas que pasan, es una locura no reflejar lo que ves en tu día a día…”.

Pero entonces, ¿emplea la música como diario, como herramienta evasiva o como terapia? “Además de ir a terapia desde hace años, la música ha sido un oasis para resguardarme de la realidad. Había muchos momentos, de pequeña, en los que prefería quedarme en casa y ponerme a escribir, porque era mi ‘space place’... Y lo sigue siendo”.

Al escuchar ‘Nana para mamá’, es muy probable que la piel se te ponga de gallina, porque es una canción que le dedica a su madre, Bimba Bosé, y que está hecha a partir de una nana que le cantaba cuando se iba de gira con su grupo, ‘The Cabriolets’. En el tema, de hecho, se puede escuchar la voz de Bimba, cuyos pasos en la moda no va a seguir. “El mundo de la moda no me llama la atención. Ahora es más inclusivo, pero yo crecí con esa moda de los 2000 en la que todas estaban escuálidas…Supongo que es el modelaje lo que no me va. La posición de ser modelo me hace sentir como una muñeca”, dice.

Bimba Bosé. BIMBA BOSÉ/TELECINCO

Y así es cómo asistimos al derrape más delicioso y menos temerario de la música, porque Dora no solo se rodea de un equipo que le ayuda a conducir su carrera con seguridad, sino que demuestra tener un buen motor cerebral de base y llevar el depósito lleno de gasolina para llegar hasta donde quiera.