Kany García: "Determinadas letras de reguetón nos llevan a caminar como el cangrejo, para atrás"

Kany García, 25 septiembre de 1982, Puerto Rico.

Para Kany García los baños son lugares íntimos donde hacer amigos, como dice su canción Amigo en el baño, y aunque es la primera vez que la entrevistan en uno, está cómoda aquí en el del Hotel Palace charlando de lo mundano y de lo divino, porque ella es una mezcla de los dos mundos.

Es una de las cantantes más reconocidas en Latinoamérica, acumula 6 premios Grammy, llena estadios de más de 20.000 personas, colabora con los más grandes, su último tema con Alejandro Sanz, y aunque todo esto la hace parecer de otra galaxia, es normal, accesible, tierna, simpática y con los pies en la Tierra, quizá porque su vida ha dado tantas vueltas como nuestro planeta.

Estuvo casada con un músico, pero se divorció y al poco se enamoró de su entrenadora personal, que actualmente es su pareja, un cambio vital que como figura pública no fue fácil: "Fue un proceso difícil, primero mío, luego comunicarlo y que haya resistencia de algunas y algunos y que también haya complicidad de otros tantos".

Pero esto de los cambios le viene en los genes, su padre, un sacerdote murciano que se fue a Puerto Rico de misiones también cambió de vida, conoció a su madre, dejó el sacerdocio y el resultado fue ella: "Y si ese gran pecado no hubiese pasado, no existiría esta personita aquí".

Asegura que para su padre fue mucho más complicado que para ella, en esa época nadie entendía un giro vital así: "Mi padre no fue entendido, lo pasó mal, por eso ha sido tan comprensivo cuando yo anuncié mi nueva relación y mi cambio de vida".

Y en medio de esta "intensidad de vida", como ella la llama, estrena nuevo disco, El amor que merecemos, toda una declaración de intenciones porque no se calla nada. Una trayectoria musical en la que el papel de la mujer es una constante: "Existe una historia en la que hace dos días no podíamos ni votar, porque desde que te levantas hasta que te acuestas todos lo días va a haber un incidente contigo misma, desde sentirte insegura, sentir que no tienes las mismas posibilidades… que tienes que dar más de lo que da un compañero artista, entonces, cómo no voy a hablar de eso si es nuestra realidad".

Y hablando de realidades, su último tema con Rozalén, Justito a tiempo, que trata sobre la violencia machista: "Creo que este ángulo va a hacer mucho bien a mujeres que están viviendo esto que no es violencia física y que entienden que no es nada y, por ende, hay que aguantarlo".

Mientras charlamos, se entera de la iniciativa de Vox para cambiar el término "violencia machista" por "violencia intrafamiliar" y, sorprendida, asegura: "A las cosas hay que llamarlas por el nombre que es porque es la única manera de que podamos avanzar y tiene que ver con nuestra historia como mujeres, es como eliminar nuestra historia". Una historia reflejada en sus canciones, en sus letras, por eso dice que determinadas canciones de reguetón "son letras que nos llevan, como el cangrejo, a caminar para atrás".

Una artista que solo se lava las manos en el baño, porque en el resto de su carrera, de su vida, se moja, y mucho, y en este mundo que nos rodea, estarán conmigo, no es tan común.