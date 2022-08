Una 'gincana sexual' con menores organizada por el ayuntamiento indigna a los padres de una localidad barcelonesa

Un evento organizado el pasado 22 de julio por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar, en Barcelona, ha causado gran indignación en un grupo de padres. Se trataba de una gincana nocturna que tendría una duración de dos horas y que estaba destinada para personas de entre 12 y 30 años.

Al principio parecía una actividad inocente, sin embargo, cuando los niños regresaron a sus casas les contaron a sus padres que en una de las actividades debían colocar un preservativo con la boca en un plátano o un palo, untarlo con miel y nata y lamerlo o emular actos sexuales.

En otra actividad, debían modelar con plastilina penes y vulvas. Los padres de los niños han exigido responsabilidades y demandarán al Ayuntamiento ante la Fiscalía de Menores por haber realizado esta 'gincana sexual'.

Difusión de imágenes sin permiso

No obstante, el problema no se centra únicamente en las actividades realizadas, que los padres denuncian que no habían sido comunicadas previamente, sino que además el Servicio de Juventud publicó compartió imágenes en su cuenta de instagram en la que se puede ver a menores participando en estas actividades, por ejemplo, a dos niñas eligiendo unas láminas con posturas del kama sutra que después debían reproducir hasta reventar un globo colocado entre dos personas. En otra de las pruebas, según informa La Vanguardia, se le preguntaba a los menores sobre drogas. Concretamente, tenían que identificar si una determinada sustancia se inhalaba o se inyectaba y, si la respuesta era incorrecta, se les echaba agua y harina.

Los padres de una de las niñas, de 11 años, no habían expresado el consentimiento para que las imágenes fueran difundidas, requisito indispensable según la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Algunos familiares de los menores han mostrado su indignación en la propia publicación del Ayuntamiento en instagram. "Me gustaría que dieran explicaciones del por qué en una gincana con menores de 11, 12, 13 o 14 años y sin conocimiento previo de los padres, pues en la publicidad no se indicaba, han tenido la poca vergüenza de realizar pruebas sexuales", comentó una usuaria. Otro padre señala enfadado: "Es una vergüenza que mi hija de 11 años haya tenido que ver esas guarradas. Espero que alguien dé la cara".

Los padres también han mostrado preocupación por el alcance que pueden tener las imágenes y los vídeos de sus hijos, ya que existe la posibilidad de que otras personas también hayan grabado a los menores mientras realizaban las actividades.

Reacciones del Ayuntamiento

Desde el ayuntamiento han expresado su pesar por las consecuencias de esta actividad, aunque han reconocido que no informaron previamente a los progenitores. "Lamentamos profundamente el error de comunicación y nos comprometemos a tomar medidas para que las futuras actividades se difundan con la información más detallada posible", reza el texto del Consistorio. Además, han expresado que decidieron tratar temas de salud y sexualidad debido a que el Consejo de Adolescentes les manifestó que es un tema de interés.

"También hemos detectado que adolescentes de 11, 12, 13 años miran contenido pornográfico y se construyen una imagen de la sexualidad a partir de lo que ven en el porno", continúa el comunicado. "Desde el Espacio Joven intentamos romper esta dinámica mostrándonos abiertos a hablar de estos temas para que puedan compartirlos con personas adultas e intentar evitar que se construyan un imaginario sexual con las actitudes machistas, de violencia y poco saludables".

El ayuntamiento expresó que la gincana fue dinamizada por jóvenes del curso de monitorización de ocio y que ellos se encargaron de adaptar las actividades a cada franja de edad. Destacaron, además, que tuvieron "especial cuidado" con los grupos de menor edad.