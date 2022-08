Rocío Camacho, humanidad y trabajo para lograr el éxito

A sus 27 años, Rocío Caballero Camacho ya es una de las creadoras de contenido con mayor repercusión entre los jóvenes de nuestro país. Trabajadora, natural y humana; son algunos de los adjetivos con los que definen a la joven sus más de 753.000 seguidores en Instagram.

Nacida en Calzada de Calatrava, pueblo compartido con el grande director de cine español Pedro Almodóvar, llevó una vida de lo más normal y humilde hasta llegar a sus 17 años, dónde se mudó al centro de Ciudad Real para continuar con sus estudios. Sin tener muy clara su decisión y por recomendación de algunos de sus profesores de instituto, empezó y casi termina la carrera de Filología Inglesa. "Me quedaron 4 asignaturas y eso sí que fue un error", revela. "Cuando te metes a algo sin que sea tu vocación acaba pesando".

Con 21 años se fue a Lituania 6 meses de Erasmus como vía de escape. A pesar de estar ya más que acostumbrada, por aquel entonces sí era algo novedoso para ella el irse lejos, por lo que no se atrevió a solicitar el año entero. Tras la experiencia, sintió un fuerte arrepentimiento que sirvió más tarde como aprendizaje y anima a todo aquel que se plantee dejar el miedo de lado. "Después cuando acabó me arrepentí. Me hubiese gustado estar el año entero". En la actualidad, ella misma es la mayor fan de viajar y la intérprete de sus numerosos viajes con su alto nivel de inglés.

Siguiendo con sus inicios, descubrimos que Marta (la prima de Rocío) ya intuyó su potencial mucho antes de ser famosa, y la impulsó a descubrir el camino que actualmente se convertiría en su trabajo soñado. Convencida, propuso sacar un día la cámara con ella a pesar de su vergüenza y timidez, por lo que pudiera pensar su gente por aquel entonces y "ver qué pasaba''.

Lo que sí que no se esperaba esta familia, es que ese "probamos" pudiese llegar tan lejos. "Con 2, 3 fotos que subí que me hizo ella, llegué como a 10.000 seguidores y cada foto a 1.000 me gustas" dice Rocío. "Ahí dije 'qué está pasando, por qué está creciendo esto tan rápido'".

Hablando de su vida laboral, entre otros trabajos, destacamos el año 2018; cuando inaugura su primera y exitosa empresa, Seima. Siempre le ha gustado la moda y con ella demuestra con creces su valía en este campo. Por si no fuera poco, tras la cuarentena se da cuenta de lo importante y necesario que es cuidarse, y junto a su hermano Antonio (profesional del ámbito del deporte y del bienestar), crea Body Lobby, una aplicación de vida saludable y ejercicio que tiene enganchada a mucha gente que carece de tiempo para acudir diariamente a un gimnasio o simplemente prefiere llevar una vida saludable desde el confort de su casa.

Al preguntarle entonces por su hermano, se le llena el pecho de orgullo, y con mucho cariño nos resume la evolución de su relación. "Pasé de llegar a odiarnos, a que a día de hoy sea uno de mis mayores apoyos".

Todos estos cambios en su vida, más la suma de ser una persona muy activa laboralmente, muy capaz y muy exigente consigo misma, deriva en una ansiedad que le imposibilita llevar a cabo ciertos aspectos de su vida cotidiana con total normalidad durante muchos años. "Nada de lo que hacía era suficiente para mí", confiesa.

Al preguntarle por su salud mental ahora, responde con una gran sonrisa que muy bien, que ha aprendido mucho y que la ayuda profesional de un psicólogo cuando no se está bien con uno mismo es fundamental. "Creo que son épocas y que también hay que aprender a escuchar el cuerpo".

Rocío no deja de reinventarse y seguir exprimiendo su creatividad; es por eso que crea recientemente una nueva sección de contenido donde publica vídeos de reflexiones y pensamientos positivos grabados profesionalmente con su equipo en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores, muy fans de ellos, esperan con ansia el siguiente y comparten, con mucho orgullo, sus experiencias, que al verse reflejadas en sus vídeos, cobran un mayor sentido.