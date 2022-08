Violeta Mangriñán, de vuelta al hospital por una infección días después de dar a luz: "Cada día me duele más en vez de ir a menos"

La exconcursante de realities e influencer Violeta Mangriñán sigue narrando su día a día en redes sociales tras dar a luz a su pequeña, Gala, fruto de su relación con Fabio Colloricchio.

Los primeros días están siendo duros, no sólo por la ausencia de sueño y por los miedos típicos de una madre primeriza, si no que además la joven ha tenido que regresar al hospital aquejada de unos fuertes dolores y malestar.

"Llevo todo el día con dolor de cabeza y dolor muy fuerte de riñones. Me he hecho un test covid y he dado negativo", contaba Mangriñán, que acabó por acudir al hospital.

"Voy a urgencias para descartar que sea infección de orina, porque lo paso muy mal al ir al WC, cada día me duele más en vez de menos", contaba a sus seguidores en los stories de Instagram.

"Pues sí, tengo infección de orina", confirmaba después la joven, que ahora tiene que seguir un tratamiento de antibióticos lo que la deja hecha "una porquería".

Y aunque demuestra mucha fortaleza y se refugia en las visitas de sus amigas y su madre, Violeta no tiene problemas en contar la parte más dura de dar a luz. "Si este es vuestro mood 3 días después de dar a luz, si lloras por cualquier cosa, si sientes que lo haces todo mal, si sientes miedo, si lloras de felicidad a la vez… no estás loca, es normal y te abrazo desde aquí", les decía a sus seguidoras.

Y es que sobre todo la falta de sueño está empezando a pesar. "Hoy he podido dormir 5 horas por primera vez desde el sábado noche y me han sabido a gloria", decía la reciente madre.

Sin embargo, también dice que todo le compensa al estar con su pequeña Gala. "Se me pasa todo, me podría tirar el día mirándola y con ella en el pecho, no es amor, es otro nivel, algo mucho más grande, inexplicable", decía.