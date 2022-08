AuronPlay defiende a Ibai tras bajar al quinto puesto en el ránking de 'streamers' de julio: "Tenemos presión por estar siempre arriba"

AuronPlay ha vuelto de vacaciones este pasado 1 de agosto y, después de dos semanas de descanso en Ibiza, ha vuelto a hacer directo para contar los mejores momentos de sus vacaciones y reflexionar sobre el futuro.

Los días que ha pasado junto a su pareja Biyín, y sus amigos y compañeros de profesión 8cho, Juan Guarnizo y AriGamerPlay, le han servido para darse cuenta de que quiere cambiar la manera en la que toma decisiones en su canal.

"Creo que a partir de ahora voy a hacer lo que quiero, creo que a veces me he guiado mucho por los espectadores", ha comentado a sus seguidores, reconociendo que, aunque suele seguir sus deseos, siempre tiene en cuenta los números. "A veces me apetecía jugar a un juego y no lo he hecho por miedo a que no lo vea tanta gente", ha añadido.

Precisamente, acaba de salir el ranking de los canales de streamings más vistos de julio y el catalán ha caído del primer puesto. Superado por Vegetta, está en el segundo podium, seguido después por El Rubius.

No hay duda que la serie de Karmaland ha dominado y, a pesar de que Rubius consiguió la media más alta con más de 300.000 espectadores un día, Vegetta ha colado hasta seis emisiones en el top 10 de más vistas.

De esta lista, lo que más ha sorprendido es el quinto puesto de Ibai Llanos, que se mantenía en lo más alto de las listas mundial y nacional desde La Velada del Año 2. Por eso, Auron le ha defendido.

"Cuando estás arriba tienes la obligación de mantenerte arriba, porque si bajas la gente lo toma como un fracaso", ha comentado: "En julio Ibai estaba quinto y había gente criticándole. Por eso, Ibai, yo y unos cuantos tenemos la presión de estar siempre arriba para que no nos digan cosas malas".

Aunque actúen como si estas cosas no importaran, el youtuber ha explicado que sí que repercuten a que "se esfuercen más para que no les digan nada malo". Por eso, su nuevo propósito en jugar a nuevos videojuegos sin pensar en los números.