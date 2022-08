Viajeros Cuatro dedicó su última entrega, emitida este lunes 1 de agosto, a explorar La Coruña. Para ello, el programa recorrió lugares como Betanzos, Padrón, Sobrado, Pontedeume, Sada, Malpica de Bergantiños y Caión.

Lo hizo de la mano del presentador de En boca de todos, Diego Losada; el grupo Tanxugueiras; la cantante Miriam Rodríguez y la modelo y presentadora Paloma Lago. El trío de pandereteiras y cantareiras, integrado por Sabela y Olaia Maneiro y Aida Tarrío, visitó junto al equipo del formato Padrón, donde nació la escritora Rosalía de Castro.

Sobre ella, las artistas contaron que, cuando compartieron un tema en sus redes dedicado a la literata, "mucha gente no sabía quién era" y tuvieron que hacer pedagogía sobre la vida de la autora: "Aquí vivió una escritora que sufrió muchísimo. Para nosotros es un referente y los gallegos siempre la recordaremos", recordaron.

Además, se definieron como artistas que recogen las canciones de sus antepasados y las traen al mundo contemporáneo; y hablaron con una mujer que cultiva los famosos pimientos de la zona y explicó los orígenes de la hortaliza: "Los pimientos de Padrón son de origen mexicano y los trajeron a nuestro país los Franciscanos para hacer pimentón", apuntó.

Sin embargo, estos no son típicos del pueblo llamado Padrón: "Los pimientos de Padrón no son de Padrón, son de Herbón. Las mujeres que los vendían decían de dónde eran y la gente no lo conocía, por eso empezaron a decir que eran de Padrón".

Y para saber cuáles pican y cuáles no, es imprescindible fijarse en su tamaño: los grandes pican , pero los pequeños te pueden picar o no", nos han explicado.