Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro pisaron con fuerza en enero el panorama musical nacional. Tanxugueiras eran unas de las favoritas del Benidorm Fest, algo que se vio claramente en el televoto de los espectadores, pero finalmente fue Chanel quien representó a España en Eurovisión 2022.

Pero quedar terceras en la preselección no ha sido óbice para que las artistas gallegas hayan triunfado, de hecho, les ha permitido centrarse en su prolífera carrera en la industria a la que, este año, han sumado su gira, Midas, otras actuaciones en festivales como Esférica Rioja Alavesa (19 de agosto) o Coca Cola Music Experience (2 de septiembre) y su nuevo disco que llega este mismo viernes.

Tal y como declara Olaia Maneiro a 20minutos, Diluvio, su tercer álbum, es un camino con el que Tanxuguerias ha derribado diez "pecados capitales" y los ha transformado en aprendizajes a través de sus diez temas, algunos de los cuales resultarán muy familiares, pues incluye canciones que ya han estrenado como Terra, la que presentaron en el Benidorm Fest, Averno, en colaboración con Rayden, o Pano Corado.

Este año han vivido muchas cosas. ¿Pero cómo se imaginaban las Tanxugueiras del pasado que estarían en 2022?La verdad es que nos imaginábamos que nuestro trabajo iba a gustar, iba a ser escuchado, pero tanto como estamos viviendo este año es algo difícil de imaginar.

Tras su éxito en el Benidorm Fest, ¿sienten presión al lanzar este nuevo disco con la cantidad de fans que han ganado?No, como tal no, porque como también fuimos sacando pequeños temas y videoclips y fueron gustando, yo creo que la presión es menos. Lo que pasa es que siempre que presentas un trabajo que haces con tanto cariño y trabajo, como este disco, que cada canción tiene su tiempo de horno, estás superemocionada, y esperamos que guste tanto como a nosotras.

¿En qué se diferencia Diluvio de sus dos álbumes anteriores?Diluvio es el cambio. Por fin cogimos fuerza, aprendimos muchísimas cosas en muy poco tiempo para poder mostrar lo que teníamos en nuestras cabecitas. Diluvio es lo que somos Tanxugueiras a día hoy, nuestra evolución. A lo mejor dentro de unos años no tiene nada que ver con nosotras, pero a día de hoy es 100% Tanxugueiras.

Diluvio es un camino de aprendizaje. ¿Qué han aprendido las Tanxugueiras con este disco?Creo que, como cualquier persona en la vida, uno va andando. Nosotras tuvimos un año convulso, mucho aprendizaje, y por eso quisimos sacar este disco con el que cualquier persona se puede sentir identificada. Queremos romper con lo establecido, con los pecados que nos imponen de lo que está bien y mal, y poder dar ese aprendizaje a la vida y mostrar los pasitos que uno va dando.

¿Es cierto que la promoción del álbum llegó hasta el Times Square de Nueva York?Sí, es flipante, ¿verdad? Es que como lo ves en foto y vídeo y no estás allí, no somos conscientes al 100%. Pero cuando bajas a la tierra y eres consciente de que estamos ahí, es alucinante. Que música en gallego, que música con tanta cultura y a punto de desaparecer, esté ahí es muy flipante, la verdad.

Con este alcance nacional e internacional, ¿sienten que ha cambiado su forma de comunicarse o de estar en contacto con sus fans?La forma es la misma. Siempre que sea con el corazón, con la verdad, y siempre que se crea en el proyecto, creo que la forma de comunicar es la misma para uno o para mil. Sí que es verdad que estamos muy contentas y emocionadas de que tanta gente de diversos puntos de España y del mundo esté pendiente de nuestro disco y nuestra música, disfrutando y diciéndonos que están aprendiendo un nuevo idioma y conociendo una cultura, eso es un triunfo.

A pesar de su actual repercusión, el grupo empezó en 2016. ¿Cómo nació Tanxugueiras?Nació sin pretensión de absolutamente nada, solo tres mujeres que se juntan para luchar por su tierra, por su música y por diversión. Aquí en Galicia hay unas fiestas tradicionales que se llaman folianas donde todo músico, ya sea profesional o amateur, se junta para tocar la pandereta y divertirse. Y entonces empezamos un poquito por eso, un grupo para poder entretenernos y seguir con este legado. Sin pretensión absolutamente de nada empezamos a tocar al poco de montar el grupo y hasta día de hoy. Pero no es una banda que empiece en un garaje y dice 'vamos a dedicarnos a esto, o intentarlo'. No, para nada. Y mira dónde estamos.

¿Siempre quisieron dedicarse a la música?Era como una espinita que había ahí. Nuestro padre [de Olaia y Sabela] siempre decía que nosotras nos íbamos a acabar dedicando a la música por cómo la sentíamos y cómo nos comunicábamos con ella. Pero tampoco teníamos planes de dedicarnos a ello. Cada una hizo sus cosas, trabajamos de distintas cosas. Pero después mira, aquí estamos.

En alguna colaboración han cantado en castellano, ¿pero es posible que el gallego forme parte también de su mensaje?Claro. No tenemos ningún problema en cantar en castellano o en cualquier otro idioma. Pero nosotros hacemos tradición y cultura gallega, entonces a veces tampoco tiene sentido hacerlo en otro idioma. Pero sí que es verdad que cuando hacemos colaboraciones con artistas de distintas partes de España o del mundo, pues te adaptas y disfrutas de ello. Si hacemos música castellana, pues obviamente vamos a cantar en castellano con sus tradiciones y su cultura. No tenemos ningún problema en cantar en cualquier otro idioma, pero nosotras al final hacemos música gallega, de nuestra cultura, por lo tanto nuestros temas mayoritariamente serán en gallego.

¿Cuáles son sus referentes?Aquí en Galicia hay muchísima tradición, por lo tanto, hay muchos referentes muy guays como pueden ser Mercedes Peón, Xabier Díaz, Guadi Galego o Leilía, que es un grupo de pandeireteiras que reivindicaron la profesión y la pusieron sobre los escenarios. Hay muchísimos artistas, sobre todo mujeres, que lucharon para dignificar la profesión, entonces son referentes clarísimos, crecimos con ellos.

Van a actuar en agosto en el festival Esférica Rioja Alavesa, ¿cómo se plantea el resto de verano?Pues se presenta con muchísimo trabajo, a tope como deportistas de élite que están centradas en poder llevar bien este ritmo de conciertos. Es que al final es una pasada, porque todo es mentalidad de poder llegar bien con la voz, con la energía que se merece cada escenario. Estamos muy orgullosas y contentas de poder ir a cada sitio de España y del mundo.

También llevan desde marzo con su gira, Midas, que durará hasta septiembre. ¿Están incluyendo los temas de Diluvio en sus conciertos?Sí, en Midas estamos interpretando las nuevas. Es como un viaje, es un concierto y un espectáculo, pero es un viaje a través de lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. Es un cúmulo de sentimientos en el que pasas por toda la evolución de Tanxugueiras, y es muy emocionante.

¿Cómo fue el proceso de creación de Terra, el tema que presentaron en el Benidorm Fest?La canción la hicimos íntegra para el festival, y la verdad es que nosotras, cuando la compusimos, pensamos que tenía que incluir una muñeira sí o sí, porque es lo más representativo de Galicia a nivel de ritmo. Y pensamos que llegaría a todas partes del mundo, porque al final creo que la música tradicional está conectada con un hilo invisible con todo el mundo, y pienso que la música de cada tierra conecta con todas las tierras del mundo. Me parece algo tan bonito, y de ahí salió Terra.

¿Qué balance sacan de su participación en el Benidorm Fest?Muy positivo. Gracias a eso más gente nos conoció, porque ya teníamos nuestro pequeño público que sigue estando ahí superfiel y leal, pero es verdad que gracias a eso demostramos que en Galicia hay muchísima cultura. Y también muchos artistas, porque se hicieron más conocidos otros artistas, y si a uno le va bien, a todos nos va bien. Fuimos con la mentalidad de presentar y mostrar lo que somos y la gente vio una parte que no conocía. Así que el balance es superpositivo.

Entonces, ¿si regresaran al pasado se volverían a apuntar?Nos volveríamos a apuntar sin pensarlo. Pero ahora no tendría sentido, aunque mucha gente nos pide que nos volvamos a presentar. Ese tren ya pasó. Yo creo que las cosas pasan por algo, fuimos al Benidorm Fest dando lo mejor de nosotras y mira, ni tan mal.

¿Siguen teniendo contacto con sus compañeros del Benidorm Fest?Sí. El verano es difícil porque todos estamos trabajando muchísimo, entonces es muy difícil mantenerlo. Pero sí mantenemos el contacto con la mayoría, y tenemos un grupo de WhatsApp. Ahora está un poquitito muerto, porque cada uno está a su vida, haciendo mil conciertos, pero mantenemos contacto con absolutamente todas y todos. Nos alegramos muchísimo de sus éxitos, estamos ahí para apoyarnos mutuamente y al final todos estamos en el mismo bando.

Cantaron en el concierto homenaje a Rocío Jurado. ¿Se imaginaron alguna vez poder estar en un espectáculo así avalado por la hija de la artista?Nunca me habría imaginado algo así. Pero es que he escuchado a Rocío Jurado 1.500 veces, es una mujer empoderada, una mujer que siempre cantó libremente sobre sus sentimientos y cosas que, en aquel entonces, estaban un poquito escondidas. Nunca me lo habría imaginado, pero disfrutamos muchísimo cantando allí.

¿Intentarían de nuevo ir a Eurovisión?Creo que ese tren ya pasó. Creo que hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Volver atrás no tendría sentido alguno. No tendría ningún problema en apuntarnos de nuevo, pero no creo que la vida nos lleve por ahí.

¿Cómo vieron a Chanel en Turín?Chanel es una artista como la copa de un pino. Si tengo que cantar y bailar a la vez, me ahogaría en pleno escenario. Es una artistaza, la tía se lo curra muchísimo y le deseamos lo mejor. Y estamos segurísimas que va a triunfar con su carrera.

¿Cuál era su canción favorita en Eurovisión 2022?Pues más allá de Chanel, como es obvio, me encantaban las portuguesas [MARO y su Saudade Saudade]. Había bastante calidad a nivel vocal. Pero una vez que salí del Benidorm Fest, yo casi no tuve tiempo de ver cosas. Me focalicé porque tengo miedo de cansarme, agobiarme o tener demasiados estímulos. Pero me parece que había un nivel de la leche en Eurovisión 2022.

Compararon a los franceses, Alvan & Ahez, con ustedes. ¿Os gustaba su propuesta?Sí. Eso es un poco lo que te decía antes, son las músicas de las raíces, entonces las similitudes van a estar siempre. Son unas personas majísimas, que los conocimos en persona, y es otro grupo al que le deseo lo mejor del mundo. Ellos también son muy conscientes de la comparación, pero no les afecta para nada. Estamos todos en el mismo barco y lo externo no nos afecta. Nos amamos y la verdad es que les deseamos lo mejor en la vida.