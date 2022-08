Reemplazan la mandíbula de un niño con la parte de un hueso de su pierna

Los médicos de un hospital en Nueva York, Estados Unidos, realizaron una inusual cirugía a Demetri Pristouris, un niño de nueve años que tenía un tumor benigno en la mandíbula que amenazaba con desfigurarle el rostro.

Los profesionales del Centro Médico Judío de Long Island tardaron ocho horas en reemplazar parte de la mandíbula derecha del niño utilizando una sección del peroné de su pierna derecha.

"Estaba muy nervioso cuando me operaron. Estaba asustado. Me siento mucho mejor ahora", dijo Demetri al New York Times.

Por su parte, el doctor David Hirsch, uno de los médicos que atendió la cirugía, aseguró que es raro reemplazar la mandíbula de un niño con huesos de la pierna debido a un tumor.

"Los niños rara vez desarrollan este tipo de tumor, cuando vemos uno de este tipo, generalmente es pequeño. El suyo fue el más grande que hemos visto en niños", afirmó Hirsch, presidente de cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Lenox Hill de Northwell en Manhattan.

El cirujano agregó que la media de recurrencia de un tumor de este tipo es del 1% con la extirpación drástica de la mandíbula y su posterior reemplazo con el peroné.

Detalles del caso

La madre del menor, Stacy Pristouris, entregó detalles sobre lo sucedido con su hijo al New York Times. Según indicó, el Día de Acción de Gracias del año pasado comenzó a notar que la mandíbula derecha de Demetri estaba hinchada.

Pristouris pensó que era una reacción alérgica a los alimentos, pero luego se confirmó que era un tumor en crecimiento. La mujer relató que el quiste "era del tamaño de un huevo cuando lo extirparon".

Debido a esta situación, el niño perdió cerca de dos meses de clase, pero su madre señaló que Demetri, quien ahora necesita que le reemplacen los dientes, pudo regresar a la escuela Classic Hellenic Charter en la primavera y practica varios deportes como la natación.