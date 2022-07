Angelina Jolie quiso entregarle una citación judicial a Brad Pitt en plena gala de premios

Parece que se va a volver cierta costumbre en Hollywood el hecho de repartir citatorios cuando una expareja con quien se está en trámites de divorcio o problemas legales suba a un escenario y esté a la vista de todo el mundo. Ya ocurrió la pasada primavera cuando Olivia Wilde, presentando su nueva película en la CinemaCom de Las Vegas, recibió una notificación legal de su exmarido, Jason Sudeikis, nada más subir a la palestra. Ahora se ha sabido que Angelina Jolie quiso seguir el ejemplo y hacerle lo mismo a Brad Pitt.

Según ha podido saber The New York Post, la actriz y directora de 47 años y todo su equipo de abogados, que están en plena batalla judicial con el intérprete de Se7en o Malditos bastardos, buscaron que este recibiese una cita para ir ante el juez durante la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores, también conocidos como SAG Awards.

Según explica el citado periódico, la clave de que le buscasen en un evento de estas características se debió a la imposibilidad de localizarle antes y por la premura que tenían Jolie y sus asesores legales de forzarlo a cumplir con un trámite preceptivo por el cual Pitt había de presentar una serie de documentos.

Dicha documentación era relativa al enfrentamiento último a cuenta de una propiedad compartida que han tenido los ex Brangelina: el Château de Miraval, un castillo francés situado junto a la Costa Azul gala que también actúa de viñedo y bodega.

Fue Brad Pitt quien primero recurrió a la justicia para evitar que su exesposa se desprendiese de su participación en el negocio, alegando que estaba intentando hacerle daño y difamar su imagen. Según su versión, él tiene derecho a expresar su disconformidad y a exigir que las dos partes lleguen a un acuerdo para transferir la totalidad de la propiedad y de la bodega y viñedos.

Jolie, por el pasado alcohólico y por los abusos de los que acusa al actor, no quiere sentarse a la mesa con él y solo desea que Brad Pitt, de 58 años, entregue cuanto antes toda la documentación sobre la finca y el negocio, a fin de demostrar que no tiene argumentos que sostengan su visión de la propiedad y de la bodega y viñedos y que solo está parando el proceso de su venta.

Asimismo, The New York Post ha asegurado en su reportaje que hubo el intento de haberle dado un citatorio a Pitt en una gala de premios se podría haber repetido en los Oscar si no lo hubieran impedido los abogados del actor.