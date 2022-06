Brad Pitt confiesa que le cuesta recordar las caras de la gente nueva que conoce: "Siempre me he sentido muy solo"

Brad Pitt es el protagonista de la última portada de la revista GQ, donde ha ofrecido una entrevista en la que ha hablado de su última película, Tren bala, que se estrenará el próximo 5 de agosto. Pero en su charla con el magazine, también tuvo tiempo para hablar de su salud.

Según revela el actor, está muy centrado en su futuro, la que llama la fase final de su carrera. "De un tiempo a estar parte, me veo ya en mi última etapa", declara. "¿Cómo va a ser esta fase? ¿Cómo me la voy a plantear?".

También habla sobre cómo se ha centrado en su salud, empezando por cuando dejó de fumar en el confinamiento. Comenzó minimizando el consumo de tabaco, pero finalmente decidió eliminarlo por completo.

"No puedo fumarme uno o dos al día", sostiene. "No está en mi carácter. Voy a por todas. He perdido mis privilegios". Pero anteriormente, tras la petición de divorcio de Angelina Jolie en 2016, el intérprete dejó la bebida y asistió a Alcohólicos Anónimos, tal y como confesó hace años.

"Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro", añade. "Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz".

Brad Pitt también cuenta a GQ que le sucede algo con la gente nueva que conoce, especialmente en las fiestas, y es que le cuesta recordar sus caras, motivo por el que teme dar una imagen de frío y distante: "Siempre me he sentido muy solo".

"Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia", cuenta. "Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona".

"La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra", asegura. "Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría".