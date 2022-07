Alejandro Nieto se proclamó este jueves ganador de Supervivientes 2022 en la gran final frente a Marta Peñate, que quedó segunda. Sin embargo, esta no es la despedida de esta edición, pues el domingo habrá un debate especial con todos los concursantes.

Esta entrega final es algo habitual en todas las temporadas. Y lo que también es habitual es que alguno de los supervivientes lo estropee y acabe revelando que no se emite en directo.

En esta edición ha sido Desy Rodríguez la que ha metido la pata, y lo ha hecho en el momento en el que Ignacio de Borbón, cuarto finalista, ha entrado a plató.

Jorge Javier Vázquez le dijo al recién llegado superviviente que la actriz decía que no hacía nada durante la semana, motivo por el que luego en las pruebas podía darlo todo y ganaba. "Todos los compañeros pensamos lo mismo", dijo ella, secundada por algunos de los presentes como Ainhoa Cantalapiedra.

"Si he llegado hasta aquí, ahora mismo, es por algo", respondió el modelo que estaba siendo increpado. En ese momento, Desy Rodríguez prefirió dejar el tema, pues estaban en la final: "Tenemos mañana el día, no me voy a poner hoy".

"¡El debate final es el domingo!", dijo por detrás Jorge Javier Vázquez mientras la concursante seguía con sus declaraciones: "Hoy no es el día, mañana tenemos otro día".

Entonces, el presentador ya intervino para corregirla, tirando de humor: "El domingo, el domingo... ¡Hija mía, que aunque se grabe mañana es el domingo! ¡Parecéis nuevos, de verdad! O sea, que guardéis la fuerza para el domingo".