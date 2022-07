La emotiva despedida de Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez en 'Supervivientes 2022': "Qué parte tan importante eres tú del programa"

Este jueves, Supervivientes 2022 terminó con la proclamación de su ganador. Alejandro Nieto se alzó con la victoria frente a Marta Peñate y consiguió el cheque de 200.000 euros, que no fue entregado por Olga Moreno, que declinó la invitación.

Lara Álvarez fue la encargada de otorgar el premio, sin embargo, antes del final entró a plató para hacer un repaso a su experiencia en Honduras, como cada año, y reencontrarse con Jorge Javier Vázquez.

"Tengo muchas ganas de abrazarla, de darle un beso", dijo el presentador antes de darle paso. Y, entre aplausos y vítores, la periodista entró y se fundió en un tierno abrazo con su compañero de programa.

"Otro año más y ¡ya son ocho!", exclamó ella. "Y lo que queda. Larguito también este año, ¿eh?", le dijo el catalán. "Muy intenso [...] Hemos tenido un casting espectacular, de principio a fin, con los cuatro finalistas. Gracias, porque la implicación de todos este año ha sido", agradeció Álvarez dirigiéndose a los concursantes.

"No quiero desmerecer a ningún superviviente que haya pasado por este programa, pero es cierto que la intensidad de este año, con todos los juegos que hemos hecho, con todas las dinámicas, con su implicación... Nada habría sido posible sin su juego, sin su manera de vivir el programa", alabó la asturiana. "Para mí ha sido un lujo compartir estos tres meses con vosotros".

Jorge Javier Vázquez también quiso poner en labor a los compañeros, con los cuales es un "un auténtico privilegio" trabajar. "Desde el equipo de Madrid, con Josep al frente, con todo el equipo de Supervivientes en Honduras, que hay un montón...".

"Pero Lara, aparte de todos ellos, y yo te lo quería decir en público, y de los tres presentadores de Madrid, madre mía, qué parte tan importante eres tú de Supervivientes", halagó el presentador. "Te pegas un trabajazo y estar continuamente con esa energía en cada conexión, arriba, me parece... Te lo quería decir en público, toda mi admiración. Eso es muy difícil".

Visiblemente emocionada, ella le agradeció sus palabras: "De verdad que ha sido fundamental para mí también compartir estos años conmigo. Cada vez que me dices algo bueno, no sé qué decir, porque me pongo muy nerviosa".