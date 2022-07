Cristina Pedroche publica un vídeo haciendo dominadas en 'topless'

Se han unido varios factores, pero los principales desde luego son el poder tener tu propio gimnasio en casa, que ayuda a que no haya miradas indiscretas, sobre todo si se vive en una vivienda de alta seguridad como en la que vive con Dabiz Muñoz, y, por otro lado, una ola de calor que no invita a llevar más ropa que la justa y necesaria. Y en el caso de Cristina Pedroche, con la parte inferior del bikini le vale.

La presentadora vallecana sorprendía a sus seguidores este miércoles con un vídeo que ha colgado en su Instagram (donde tiene casi tres millones de followers) y en el que aparece de espaldas a cámara y haciendo ejercicio en topless con unas pequeñas bragas de bikini y apoyada en una cinta elástica en los pies cruzados.

"A veces mis descansos son así… Un bañito y unas dominadas", ha presumido la periodista de 33 años desde la casa que comparte con su marido, aprovechando la tarde para mantener una figura y una silueta que no es la primera vez que muestra en redes.

Por supuesto, el vídeo no ha dejado indiferente a nadie de entre sus fans y multitud de amistades le han comentado. "Eh, flipo, no me hago ni una", le ha dicho Sofía Suescún; "Bestia parda", ha añadido otro presentador, Roberto Leal; "Con goma y todo yo hago la ridícula. Admiración", ha bromeado la modelo Joana Sanz; la actriz Belén López ha dicho que Cristina está "más fuerte que el vinagre"; y Rozalén ha hecho una comparativa para representar a quienes estaban viendo el vídeo: "Igualico que mis descansos, tirada en el sofá comiendo Doritos".

Casi cualquier fan de Pedroche sabe que este tipo de contenidos son algo habitual, en los que muestra sus entrenamientos a la vez que luce su cuerpo. De hecho, recientemente daba la bienvenida a julio con un espectacular posado en bikini.