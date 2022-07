Madrid califica de "propaganda" la subvención del abono transporte del Gobierno: "Lo que van a pagar es cerca de un 7%, y no de un 30%"

La Comunidad de Madrid ha acusado este miércoles al Gobierno que preside Pedro Sánchez de hacer "propaganda" con la subvención de los abonos de transporte público, al anunciar que "sería del 30%" y finalmente será de "cerca de un 7%".

Así se ha expresado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en un acto en la estación de Metro de Colonia Jardín, donde ha señalado que es una "falsedad completa" porque la subvención se va a aplicar "sobre la tarifa de usuario".

El consejero ha detallado que "en un abono de 100 euros la Comunidad estará pagando 80 euros --en el caso de los abonos Joven hasta 26 años con tarifa plana de 20 euros-- y el Gobierno central solo 7 euros, no 30 euros". De este modo, ha remarcado que es "importante que la propaganda socialista y 'podemita' no confunda la realidad".

ℹ La @ComunidadMadrid se adhiere a la reducción del precio del transporte público.



Para Pérez, el Gobierno central no se encuentra comprometido con el transporte público porque "no está aportando las cuantías que debiera". "No está invirtiendo en la red de infraestructuras y además ahora se presenta como el subvencionador, cuando es falso".

Sin embargo, ha dado la "bienvenida" a esos siete euros porque ha asegurado que no están para "renunciar a ninguna cuantía por insuficiente" que les parezca o por "propagandista y electoralista" que sea, ha manifestado Pérez, al tiempo que ha criticado que "a última hora" traten de "improvisar medidas, sin la financiación debida y engañando a la gente".