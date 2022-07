Lester Duque habla abiertamente sobre los problemas de ansiedad que padece: "Hay que pedir ayuda para sentir que no estás solo"

Lester Duque cuenta las horas para que llegue el día de su enlace matrimonial con Patricia Pérez. Pero antes de ello, ha querido sincerarse y contar el bache que está atravesando en su vida personal.

El que fuera participante de La isla de las tentaciones ha hablado abiertamente sobre los problemas de ansiedad que padece desde hace unos meses.

"La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando nos sentimos bien con nosotros mismos", son las primeras palabras que el canario ha expresado en su vídeo donde desvela que está yendo al psicólogo.

Asimismo, continúa diciendo que "es necesario pedir ayuda y sentir que no estás solo" y que gracias a la ayuda de los profesionales, ha podido entender y hacer frente a sus problemas y se encuentra "mucho mejor", ya que ha puesto el freno en su vida pública para así tratar su salud mental.

Finalmente, asegura que está aprendiendo a tratar el estrés, la ansiedad y el malestar, pero sobre todo, a conocerse más a sí mismo.

En este post de Instagram donde se ha sincerado con sus seguidores ha recibido comentarios de todo tipo. Los más fieles, le han brindado su apoyo: "Eres muy valiente, recuerda que los momentos malos tampoco duran para siempre".

Pero otros le han recordado sus problemas con Marta Peñate y los comentarios que ha hecho sobre ella tras su paso por Supervivientes: "¿No te crees nada de Marta? Tampoco nos creemos lo tuyo. ¡Deja de empañar su gran concurso, envidia es lo que tienes!".

A lo que el influencer no se ha quedado callado. "Ella sola se empaña su concurso hablando cosas que no tiene que hablar y metiendo a gente que no está participando. Y menos nombrarme a mí que llevamos más de dos años sin estar juntos… aquí tenemos todos derecho a defendernos", asegura.