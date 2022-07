Casi dos años después de su divorcio de Enrique Ponce, Paloma Cuevas podría tener una nueva ilusión amorosa. Tal como ha destacado un periodista de Chisme no like, este nuevo amor no sería otro que Luis Miguel, uno de los mejores amigos del torero.

Tal es la amistad que une a Luis Miguel y Enrique Ponce que, incluso, el torero y Cuevas son padrinos de uno de los hijos del cantante puertorriqueño. Además, el artista mantuvo una relación amorosa con una de las mejores amigas de Paloma Cuevas.

El periodista destacó que la presunta pareja estaría pasando unos días en Madrid, aunque ya habrían pasado unos días juntos en Miami. Ya es mediodía se ha hecho eco de la noticia y, durante el Fresh, han comentado que Cuevas no ha desmentido la información y está al corriente de ella.

Miguel Ángel Nicolás, colaborador del matinal de Telecinco, ha destacado que la familia, aunque no sabía nada de este supuesto romance, no se han sorprendido ante la noticia.