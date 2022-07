Willyrex anuncia que, después de tres años de espera y una hija en común, por fin se casará con su novia Cristina

Willyrex y su pareja Cristina se prometieron en agosto de 2019 para sorpresa de todos. Ilusionados con la ceremonia, tuvieron que posponerla hasta dos veces por la pandemia y, entre medias, tuvieron su primera hija, María, en enero de 2021.

Ahora, finalmente pasarán por el altar en los próximos días. Así lo ha revelado el propio streamer en directo en su canal de Twitch sin detallar la fecha exacta de la ceremonia o donde tendrá lugar.

"En menos de una semana me caso", ha asegurado muy emocionado: "Ya lo tengo todo listo. El traje desde hace bastantes meses, fui a que me lo ajustaran de nuevo y tengo que ir a recogerlo en unos días", ha explicado.

"No he hecho despedida de soltero", ha comentado también, ante la repentina noticia de que el enlace es tan cerca. "Me he agobiado", ha confesado, pues el retraso de la pandemia no le ha permitido planear lo que quería.

El youtuber ha asegurado que quería aprovechar su viaje anual a Los Ángeles para el E3 y alquilar por primera vez un avión privado que les llevase a Las Vegas. Sin embargo, la convención de videojuegos ha pasado a ser online y no han vuelto a cruzar el charco.

Esto, juntado con la dificultad de unir a sus grupos de amigos y de decidir que actividad o fecha, ha derivado en que llegue al gran día sin la celebración. Al contrario que su futura mujer, que viajó a celebrarlo a Ibiza hace unas semanas.

Cristina ha dado más detalles del evento en su cuenta de Instagram, donde tiene un millón de seguidores y ha revelado que el vestido de novia está diseñado por Rosa Clará. "¡Ya estamos en la cuenta atrás de uno de los momentos más esperados!", ha escrito.

Dado la privacidad de la pareja, es incierto si compartirán imágenes del evento ese mismo día o ya a posteriori, aunque ya son muchos en redes sociales los que han pedido que la retransmitan. Sobre todo, por la intriga de quién del mundo de YouTube y Twitch estará invitado.

Tampoco han comentado donde será la luna de miel, pero Willyrex ha asegurado que no será inmediatamente después de la boda, sino dentro de unos meses.