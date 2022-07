Anne Igartiburu derrocha estilo en cada una de sus apariciones públicas, tanto televisivas como en los photocalls de los eventos a los que es invitada.

Algo que ha revolucionado al público recientemente fue su filosofía de vida que se basa en el autoconocimiento personal, y el tratar de sacar siempre la mejor versión de uno mismo.

En el podcast del actor ovetense Santi Alverú, la presentadora de Corazón regaló unas reflexiones muy interesantes, aunque en especial destacó una en respuesta a la siguiente pregunta del asturiano: "¿Qué ves en la gente para que siga interesándote conocer a alguien?".

A lo que la vasca comenzó respondiendo: "Yo creo que todos somos espejo de todo el mundo". Oración que sería el principio de una reflexión que cautivó a sus seguidores.

"Busco en los demás lo que puedo descubrir de mí. Si veo que eres un tío cercano y con sentido del humor y a mí eso me falta o no lo tengo, me gusta observarte y ver qué haces, cómo lo sientes… Lo miro con admiración en vez de decir este es tonto. Y eso es un regalo que haces al otro que dice me gustaría ser capaz de hacerlo. Y eso no lo hacemos mucho", desarrolló la vizcaína.

La presentadora mítica de las campanadas declaró, como colofón final, no se restrictiva con la gente para poder aprender de todo el mundo: "Todo llega por algo. Y si estoy agotada y no me da para más, te disculpas, te vas a tu casa y ya está. Pero si puedes aprender de la gente, pues sí…".