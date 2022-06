Anne Igartiburu explica los motivos por los que no daría las Campanadas con Bertín Osborne: "Sería catastrófico"

La presentadora vasca Anne Igartiburu acudió como invitada a El Show de Bertín, el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur. Allí, además de contar historias sobre su vida, habló de la posibilidad de trabajar con el artista en unas hipotéticas Campanadas, aunque ambos tienen asumido que nunca será así.

¿El motivo? Porque sería "catastrófico", en palabras de la propia presentadora, que pasó a enumerar unas cuantas razones.

"Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que'. Y él decía: 'muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'ah, no, sigue tú'. Porque el guion... No hay guion", relató la vasca, entre risas.

"Es que tú eres la que te lo sabes", se defendió él. "Repanchingado, todo le da igual y es que encima todo le sale bien", afirmó Igartiburu. "Yo hago puntualizaciones. La que se lo sepa, que lo haga", bromeó el artista.